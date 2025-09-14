Gastronomía
Un mantecaíto de atún y un serranito con carne a baja temperatura: el bar de Sevilla que reinventa bocadillos clásicos
Los hermanos Cabrera y Javier Pascual han abierto hace solo unos meses un local en el que se actualizan algunos de los montaditos más típicos de la gastronomía sevillana
El mantecaíto y el serranito son tan de Sevilla como las columnas de la Alameda o una calle estrecha de Santa Cruz. Estos bocados llegaron hace décadas a las barras de la capital andaluza y desde entonces no se han ido. Solomillo al whisky y patatas; carne, tomate, pimiento frito y jamón. Pero como en toda ortodoxia gastronómica, también hay quien se atreve a romper con lo clásico, a contradecir la pureza para dar con nuevas fórmulas y sabores.
Es el caso de Salpicón Montaítos Bar. Un local situado en plena plaza de Doña Elvira donde reinterpretan esos bocadillos de siempre con un enfoque más actual y atrevido. Aquí el mantecaíto lleva tartar de atún rojo, por ejemplo. Y en una pirueta igual de hereje, elaboran el serranito con cochinito asado a baja temperatura, virutas de jamón y pimiento verde confitado.
La tortilla metida entre dos rebanadas lleva cebolla pochada y un toque de trufa. Si buscas el típico dobladillo, tampoco lo tienen: en este bar mezclan la conserva con pimientos rojos caramelizados al carbón y una mayonesa también de pimientos. Un atrevimiento que les lleva a traspasar fronteras: al típico chicharrón de Cádiz le ponen limón, orégano y queso provolone ahumado.
Y no solo tienen pan en la carta: en Salpicón también ofrecen croquetas de cecina de wagyu y tuétano a la brasa, pez limón marinado con escabeche de wasabi y lubina adobá con zanahorias encurtidas. O mojama de Barbate con helado de ajoblanco, un tartar de jamón ibérico con yema de huevo marinada y un canelón de pollo con foie y bechamel.
"Una mirada creativa y cuidada"
Esta peculiar propuesta culinaria, abierta el pasado mes de julio por los hermanos Cabrera y Javier Pascual, ha conquistado ya a decenas de clientes y gastronómos. Uno de ellos, Chencho Cubiles, que apunta que Salpicón ofrece "un concepto que pone al montadito en el centro, pero lo eleva con una mirada más creativa y cuidada".
"Estos bocados pequeños pero intensos están pensados para un público que busca autenticidad sin renunciar a la calidad ni a la sorpresa", define este miembro de la Academia Sevillana de Gastronomía. "Más que una versión rápida del clásico montadito, aquí cada propuesta está diseñada con atención al producto, con combinaciones que reinventan sabores tradicionales y los adaptan al paladar cosmopolita del viajero que recorre la ciudad", recoge en su web De tapas con Chencho.
Y no le falta razón: en este local del barrio de Santa Cruz se mira al pasado reciente más popular para construir el presente. Con la intención de dignificar ese montadito que tantas noches de juerga y hambre salvó. Porque el mantecaíto puede llevar atún rojo, y porque el pimiento del serranito también se puede confitar. Y lo mejor: siguen siendo tan nuestros como siempre.
