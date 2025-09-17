Recoveco, la alta cocina andaluza que conquista a locales y viajeros en el corazón de Sevilla

Empezaré repitiendo una frase que, a modo de mantra, llevo en mi discurso desde que regresé a Sevilla: “Los restaurantes de los hoteles de Sevilla son para los sevillanos”. Es obvio que supone una fantástica oportunidad para el cliente que se hospeda en él de conocer la gastronomía de aquí, pero es una opción ideal para el público local, con una oferta gastronómica a un altísimo nivel.

En pleno corazón del casco antiguo de Sevilla, donde las calles del barrio de la Alfalfa se enredan en un laberinto cargado de historia que desembocan en la plaza de San Pedro. En este rinconcito de la ciudad, donde aún se respira esencia de barrio, bajo la atenta mirada de sus vecinos.

Entre callejuelas con siglos de vida, epicentro de mil historias y autenticidad sevillana, se levanta el hotel Vincci Selección Unuk. Este hotel, que ostenta la categoría de cinco estrellas gran lujo, se mimetiza por completo con un barrio al que no le importa innovar, pero que agradece cuando un nuevo vecino llega y se convierte en uno más adaptándose a sus costumbres. Así lo ha entendido el grupo hotelero de Rufino Calero que logró hacer de España un destino de primer orden adaptando edificios históricos a la idiosincrasia de la tierra donde se ubican, porque eso es lo que vienen buscando quienes nos visitan.

Entrada al restaurante / Carlos M. Montero

Para ese proceso de simbiosis a tres bandas entre hotel, vecinos y costumbres, la restauración es uno de los imprescindibles. Cada vez son más los turistas que vienen hasta nuestra tierra, no sólo atraídos por la oferta cultural, sino también por la gastronómica… y así lo han entendido desde Recoveco.

El restaurante del hotel Vincci Selección Unuk convierte la tradición andaluza en una experiencia culinaria de altura, donde cada plato se disfruta con sabor local, técnica vanguardista y las mejores vistas de la ciudad, en el caso que lo que quiera disfrutar en su terraza, o en una más que acogedora sala. Recoveco despliega un estilo contemporáneo y acogedor, donde cada detalle de la decoración, la luz y el ambiente está pensado para convertirse en el lugar perfecto para dejarse llevar por la calma y el encanto de Sevilla, ya sea en una velada especial o en una cena que busque un toque diferente.

Terraza con vistas 360 / Carlos M. Montero

La cocina de Recoveco busca rendir homenaje a los sabores andaluces, pero reinterpretados con un toque moderno. Se hace hincapié en el producto local, fresco y de calidad con el Menú Degustación Recoveco por 79 € por persona que incluye varios pases con platos como ensaladilla de gambón con aceite de trufa, tartar de tomate con burrata, corvina de Conil asada, chateaubriand de ternera, entre otros, y que, si me lo permite, es la opción que les recomendaría, aunque tienen disponibles otros dos menús: el Menú Atunero por 89 € por persona, centrado en el atún rojo de almadraba con varias preparaciones, y el Menú Unuk por 87 € por persona con aperitivos, siete pases principales y postres, con platos como flor de manzana con foie, buñuelo de camarón rojo, sashimi de atún rojo, canelón de rabo de toro, terrina de cerdo con pera y trufa, y postres creativos como versión del helado Magnum.

Además, para los amantes del Brunch, disponen de una excelente opción por 28 € por persona donde se hace gala de la calidad del producto y la buena cocina, también en el postdesayuno combinando platos dulces, principales ligeros, tabla al centro, fruta, zumos, smoothies… ideal para los domingos por la mañana.

Ficha del restaurante Nombre: Restaurante Recoveco Dirección: c/. Ortiz de Zúñiga, 8 (Casco Antiguo) 41004 - Sevilla Teléfono: 95 526 64 99 Web y reservas: recovecorestaurante.com RRSS: @recoveco_restaurante Ticket medio: 60 €

Ventajas (y puntos de atención)

Lo que destaca

Ubicación privilegiada en el centro histórico, lo que facilita combinar gastronomía con turismo. restauranterecoveco.com+1

en el centro histórico, lo que facilita combinar gastronomía con turismo. restauranterecoveco.com+1 Terraza con vistas , especialmente en azotea, para cenas al aire libre con un escenario urbano muy sevillano. Diario de Sevilla+1

, especialmente en azotea, para cenas al aire libre con un escenario urbano muy sevillano. Diario de Sevilla+1 Producto local y tradición reinterpretada , con platos que mezclan elementos clásicos con técnicas modernas. pt.vinccihoteles.com+2Restaurante Recoveco+2

, con platos que mezclan elementos clásicos con técnicas modernas. pt.vinccihoteles.com+2Restaurante Recoveco+2 Buena aceptación por parte de quienes lo han visitado: valoraciones altas en Google y TripAdvisor. restauranterecoveco.com+1

Lo que conviene saber

Los menús degustación tienen precios elevados, lo que lo convierte en una opción más para ocasiones especiales.

Reservar con antelación puede ser recomendable, sobre todo para cenar en la terraza o fines de semana.

No todos los platos de los menús siempre están disponibles; varían según mercado y temporada. Restaurante Recoveco+1

Experiencia recomendada

Para quienes quieran vivir Recoveco en su máxima expresión, una buena opción podría ser:

Llegar al atardecer y disfrutar de una copa o aperitivo en la azotea para contemplar Sevilla con la luz cambiante. Elegir uno de los menús degustación para probar variedad: por ejemplo, el Menú Unuk o el Degustación Recoveco, que ofrece un recorrido muy equilibrado. Terminar con un postre sorprendente (como en el menú Unuk) acompañado de un buen vino local. Si es domingo, considerar el brunch para un plan más relajado.

Conclusión

Recoveco es una propuesta gastronómica de alto nivel en Sevilla, ideal para quienes buscan disfrutar de la cocina andaluza con estilo, buen producto, creatividad y, además, unas vistas memorables. No es un sitio para “ir de lo típico”, sino para dejarse llevar por sabores cuidados, por platos bien elaborados y por la experiencia completa.