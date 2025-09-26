La Feria de San Miguel se vive desde la azotea de Malandro: tertulias, desembarques y gastronomía frente a la Maestranza

La Feria de San Miguel, uno de los grandes hitos del calendario taurino sevillano, comienza este viernes y con ella también las propuestas culturales y gastronómicas que convierten al barrio del Arenal en un hervidero de tradición y ambiente festivo. Frente a la Real Maestranza de Caballería, Malandro se prepara para ser uno de los epicentros de estas jornadas con una programación especial que aúna toros, tertulias y gastronomía.

El restaurante, ubicado en una señorial casa restaurada y dividido en tres espacios —bar de nueva generación, asador contemporáneo y azotea con vistas al coso—, ha diseñado para los días 26 y 27 de septiembre los ‘Desembarques & Tertulias de Malandro’, en colaboración con el proyecto Aprende de Toros.

Los asistentes podrán disfrutar de un aperitivo mientras contemplan en directo uno de los rituales más singulares del mundo taurino: el desembarque, el momento en que los toros llegan a la plaza y son descargados en los corrales para su inspección previa. Un narrador especializado desvelará en vivo detalles sobre las ganaderías y los entresijos de este proceso, normalmente reservado a los profesionales.

Tertulias con invitados

Además, las jornadas contarán con tertulias de primer nivel. El viernes 26 será el turno de Julián Guerra, apoderado de Borja Jiménez, figura emergente del escalafón sevillano. El sábado 27 intervendrá Jaime Mora Figueroa Núñez, representante de la ganadería Núñez del Cuvillo, cuyos toros serán protagonistas en la corrida del domingo 28 en la Maestranza.

Con esta iniciativa, Malandro refuerza su posición como lugar de encuentro para quienes quieren vivir la Feria de San Miguel más allá del ruedo, ofreciendo una experiencia completa que combina cultura taurina, gastronomía y un ambiente privilegiado en pleno corazón del Arenal.