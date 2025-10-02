Gastronomía
Una playa de Cádiz ofrece tapas inigualables durante cinco días con un ingrediente común: la vaca retinta
Zahara de los Atunes presenta la XII Ruta del Retinto con tapas en 20 restaurantes del municipio gaditano
Del 8 al 12 de octubre de 2025, Zahara de los Atunes y Atlanterra (Cádiz) se convierten en el epicentro de la gastronomía con las tapas más creativas y sabrosas elaboradas con la inigualable carne de vaca retinta. La XII Ruta del Retinto ofrece a vecinos y visitantes tapas únicas, jugosas y sorprendentes, elaboradas con esta carne de sabor inconfundible que conecta con las raíces y la dehesa de esta zona gaditana.
De esta forma, los restaurantes de Zahara, en una iniciativa de la Asociación de Comerciantes de Zahara de los Atunes, invitan a descubrir su talento y creatividad con recetas tradicionales que rinden homenaje a la cocina de siempre, además de propuestas innovadoras que elevarán el paladar del comensal a otra dimensión gastronómica.
Cómo se votan las tapas
El proceso es muy sencillo: degustamos la tapa en uno de los 20 restaurantes participantes, se solicita al camarero el código QR de la tapa, escaneamos el código QR en el dispositivo móvil y se vota por del 1 al 5.
Programa de la XII Ruta del Retinto
El programa de estas jornadas es muy variado e incluye degustaciones, ruta de la tapa y música en vivo:
Miércoles 8 de octubre: 19:30. Inauguración de la XII Edición de la Ruta del Retinto de Zahara de los Atunes; 19:30. Reproducción de vídeo de Zahara y su potencial gastronómico; 21:00. Cóctel de bienvenida a los socios y participantes (Bar La Iguana).
Jueves 9 de octubre. 13:00 - 16:30. Ruta del Retinto: Periodo de participación en el concurso. Degustación de tapas de carne de retinto en los 25 Restaurantes participantes (Zahara de los Atunes y Atlanterra); 17:00. Concierto en directo: Música en vivo (Plaza Tamarón, Centro de Zahara); 20:00 - 23:30. Ruta del Retinto: Periodo de participación en el concurso. Degustación de tapas de carne de retinto en los 25 Restaurantes participantes ( Zahara de los Atunes y Atlanterra); 23:30. A copear por nuestro Zahara (Fuera de concurso)
Viernes 10 de octubre. 13:00 - 16:30. Ruta del Retinto: Periodo de participación en el concurso. Degustación de tapas de carne de retinto en los 25 Restaurantes participantes (Zahara de los Atunes y Atlanterra); 17:00 - 20:00. Concierto en directo: Música en vivo (Plaza Tamarón, Centro de Zahara); 20:00 - 23:30. Ruta del Retinto: Periodo de participación en el concurso. Degustación de tapas de carne de retinto en los 25 Restaurantes participantes (Zahara de los Atunes y Atlanterra); 23:30. A copear por nuestros bares de Zahara de los Atunes (Bares locales de Zahara de los Atunes).
Sábado 11 de octubre. 13:00 - 16:30. Ruta del Retinto: Periodo de participación en el concurso. Degustación de tapas de carne de retinto en los 25 Restaurantes participantes (Zahara de los Atunes y Atlanterra); 17:00 - 20:00. Concierto en directo: Música en vivo (Plaza Tamarón, Centro de Zahara); 20:00 - 23:30. Ruta del Retinto: Periodo de participación en el concurso. Degustación de tapas de carne de retinto en los 25 Restaurantes participantes (Zahara de los Atunes y Atlanterra); 23:30. A copear por nuestros bares de Zahara de los Atunes (Bares locales de Zahara de los Atunes)
Domingo 12 de octubre. 13:00 - 16:30. Ruta del Retinto: Periodo de participación en el concurso. Degustación de tapas de carne de retinto en los 25 Restaurantes participantes (Zahara de los Atunes y Atlanterra); 17:00. Concierto en directo: Música en vivo (Plaza Tamarón, Centro de Zahara); 20:00. Entrega de Premios XII Ruta del Retinto (Plaza Tamarón, Centro de Zahara).
