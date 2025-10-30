Este es el dulce que se come el Día de Todos los Santos y dónde comprarlos en Sevilla: "Son difíciles de encontrar"

El Día de Todos los Santos es el 1 de noviembre y hay un dulce que es el característico en España para estas fechas además de Navidad, son los huesos de santo. Para encontrarlos en Sevilla y que sean de calidad hay que buscar bien, porque se acaban muy rápido y no son muchas las confiterías que los ofrecen.

De dónde vienen los huesos de santo

Los huesos de santo son uno de los dulces más antiguos de la repostería española. Su origen se remonta al siglo XVII, cuando comenzaron a elaborarse en conventos y obradores para el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre. Están hechos con una fina masa de mazapán enrollada en forma de hueso y rellena tradicionalmente de yema, aunque hoy existen versiones con batata, chocolate o castaña.

Dónde se pueden comprar huesos de santo en Sevilla

Damos cinco opciones muy señeras en Sevilla, pero conviene antes llamar y preguntar si los tienen o ya se han vendido:

Confitería La Campana. / El Correo

■ CONFITERÍA LA CAMPANA: En plena calle Sierpes, número 1-3, la histórica Confitería La Campana es una parada obligada en Sevilla durante el Día de Todos los Santos. Fundada en 1885, mantiene la elaboración artesanal de los tradicionales huesos de santo, con su característico mazapán relleno de yema. La casa también ofrece buñuelos y otros dulces de temporada. El precio ronda los 39 euros el kilo, y conviene acudir temprano: se agotan con rapidez. Teléfono 954 22 35 70.

Confitería Los Ángeles. / El Correo

■ CONFITERÍA LOS ÁNGELES: Situada en la calle Adriano, 2, junto a la plaza de toros de la Maestranza, esta confitería elabora cada año una de las versiones más populares de los huesos de santo de Sevilla. Los rellenan de yema o de batata, y conservan las fórmulas tradicionales transmitidas desde hace generaciones. También preparan buñuelos de viento y panellets en estas fechas. El precio aproximado es de 5 euros cada 100 gramos.

Confitería Ochoa. / El Correo

■ CONFITERÍA OCHOA: La Confitería Ochoa, en calle Sierpes, 45, es otro de los nombres imprescindibles del centro. Fundada en 1910, combina tradición y popularidad entre sevillanos y visitantes. Para el 1 de noviembre, su escaparate se llena de huesos de santo, buñuelos y dulces de yema, elaborados de forma artesanal. La calidad del mazapán y el punto de cocción de la yema son su sello distintivo. Abren todos los días por la mañana y parte de la tarde.

Pastelería Los Angelitos. / El Correo

■ CONFITERÍA LOS ANGELITOS: En el corazón del casco antiguo, calle Alcaicería de la Loza 29, se encuentra la Confitería Los Angelitos, conocida por su repostería conventual. Cada otoño recuperan recetas clásicas de mazapán y elaboran sus propios huesos de santo, con rellenos suaves y un glaseado ligero. Es un obrador familiar que conserva el estilo de las pastelerías de barrio.

Confitería Manu Jara. / El Correo

■ PASTELERÍA MANU JARA: En calle Pureza 5, en pleno corazón de Triana, el chef pastelero Manu Jara ofrece una versión más moderna y creativa de los dulces de Todos los Santos. En su espacio Dulce Trazo se pueden encontrar huesos de santo reinterpretados con sabores contemporáneos como castaña, chocolate o boniato. El obrador combina técnicas de alta pastelería con ingredientes tradicionales. También tiene puesto en el Mercado de Triana.