Nace El Amarre, el primer grupo de restauración sevillano con estrella Michelin: planea superar los 10 millones

Los restaurantes Cañabota y Tribeca, junto a La Barra de Cañabota, Salmedina y Zurbarán y Astaroth, su flota pesquera, se han unido para crear Grupo El Amarre, el primer grupo de restauración con estrella Michelin y dos soles Repsol de la capital andaluza.

"Este innovador proyecto nace con el propósito de consolidar una oferta gastronómica de referencia, basada en la excelencia, la sostenibilidad y la pasión por la cocina, gracias al ciclo integrado de producción y consumo", ha subrayado el nuevo grupo en una nota de prensa. Así, arranca con cinco restaurantes y Astaroth, que actúa como nexo entre todos ellos, aportando la materia prima y reforzando el vínculo con el sector primario.

De la alta cocina al tapeo andaluz

Su oferta abarca desde la alta cocina hasta propuestas de ‘tapeo’ andaluz tradicional, siempre con un enfoque en la autenticidad y el respeto por el origen. Detrás de cada uno de estos espacios de restauración están reconocidos hosteleros y chefs de la ciudad, como Eduardo Guardiola, Pedro Giménez, José Miguel Carpintero, Miguel Criado, Jaime Guardiola, Pedro Ruiz y Juan Luis Fernández.

Con más de 100 empleados y una facturación global de más de 10 millones de euros, Grupo El Amarre se propone crecer a doble dígito en los próximos años e incorporar nuevos formatos gastronómicos que respeten la filosofía común del grupo.

Eduardo Guardiola, director general, destaca que “desde el origen hasta el último detalle en el plato de nuestros restaurantes, en Grupo El Amarre todo se hace con la más absoluta honestidad y todo esto se refleja en nuestros restaurantes”.

Respeto por la materia prima

Así, buscará posicionarse" como un referente en la excelencia gastronómica sostenible y ser reconocido por la calidad de su producto, la autenticidad de sus propuestas y su compromiso con prácticas responsables". Todo ello, poniendo especial foco en la experiencia del comensal y en el respeto por el origen de la materia prima.

Además de su vocación culinaria, aspira a impulsar la formación y profesionalización del sector. “Con este proyecto, anclado en la identidad gastronómica del sur y en el compromiso con el futuro, la restauración sevillana sigue progresando hacia un modelo de alto nivel”, concluye Guardiola.