El nuevo Grupo El Amarre echa a andar: cinco restaurantes "con una apuesta clara por el milímetro cero”

La Casa Guardiola ha acogido este jueves el acto oficial de presentación de Grupo El Amarre, un nuevo proyecto gastronómico que reúne a cinco negocios hosteleros de referencia en Sevilla y que "se erige como el primer grupo de restauración con una estrella Michelin y dos soles Repsol de la capital andaluza".

Cañabota, Barra de Cañabota, Tribeca, Salmedina, Zurbarán y Astaroth, su flota pesquera que actúa como eje central, son los espacios que dan vida a esta iniciativa, que nace con el propósito de innovar, profesionalizar y elevar la restauración andaluza.

Con más de 100 empleados y una facturación global de más de 10 millones de euros, Grupo El Amarre se propone crecer a doble dígito en los próximos años e incorporar nuevos formatos gastronómicos que respeten la filosofía común del grupo.

Nueva etapa

Eduardo Guardiola, director general de Grupo El Amarre, ha afirmado que “es uno de los días más importantes de nuestra historia, porque empezamos una nueva etapa: la que amarra con fuerza lo importante para llegar más lejos todavía”.

El proyecto surge -ha añadido- “de la unión, porque no hay nada más poderoso que la suma de conocimiento y experiencia. Con estos mimbres, queremos liderar la Nueva Hostelería en Sevilla”.

La Casa Guardiola ha acogido este jueves el acto oficial de presentación de Grupo El Amarre / El Correo

Detrás de Grupo El Amarre están Eduardo Guardiola, Pedro Giménez, José Miguel Carpintero, Miguel Criado, Jaime Guardiola, Pedro Ruiz-Ocejo y Juan Luis Fernández, nombres entre los que encuentran chefs con experiencia internacional, con más de 30 años en grandes cocinas, expertos en crear nuevos conceptos y en la gestión profesional de la hostelería.

Innovación, excelencia y emprendimiento

En este sentido, Guardiola ha puesto de relieve sus trayectorias: desde los 25 años de innovación de Tribeca, la excelencia de Cañabota, el emprendimiento internacional antes de Salmedina o el valor recuperado de la cocina tradicional en Zurbarán. También ha puesto en valor el trabajo de los marineros de la flota Astaroth, “sin los cuales nada de esto sería posible”.

“Nuestra diferenciación reside en el milímetro cero: adquirir en origen, conocer quién lo pesca, quién lo cocina, quién lo sirve y, sobre todo, cuidar a quien lo disfruta”, ha avanzado Guardiola.

Así, el grupo busca diferenciarse mediante el ciclo integrado de producción y consumo, que garantiza la máxima trazabilidad y frescura de los productos. Su oferta abarca desde la alta gastronomía hasta los locales de tapeo tradicional andaluz, siempre con la autenticidad y el respeto al producto como punto de partida.