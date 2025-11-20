Cuenta atrás para Chicharfest 2025 en Sevilla: se busca al mejor artesano del chicharrón

Los amantes de los chicharrones están de celebración por, por segundo año consecutivo, llega el Chicharfest 2025, el festival dedicado a esta tapa que tendrá lugar los días 21, 22 y 23 de noviembre al Parque Fernando de Magallanes, junto a Torre Sevilla. Su propósito es eliminar esa mala fama de alimento dañino, porque realmente es perfecto para un buen tentempié después de entrenar, por su alto índice de ácido oleico y de proteínas, que ayuda a mejorar la masa muscular. Además, se pretende impulsar la economía local reuniendo a productores y artesanos para crear una interacción con el público.

Actividades

El viernes 21, el Chicharfest 2025 abre sus puertas a las 12.00 horas, pero no será hasta las 18.30 horas cuando tenga lugar la inauguración. Para ambientar el festival habrá música en directo a cargo de Sintapujo , banda de rock sevillana.

El sábado 22 abre sus puertas a partir de las 12.00 horas, y media hora después tendrá lugar una de las actividades centrales de este festival: la cata de concurso, con el que se elegirán los mejores chicharrones del año.

A las 17.00 horas habrá otro concierto de la mano de Malas Intenciones , una banda sevillana tributo a Héroes del Silencio, con el que reviven el espíritu de una de las bandas más importantes de la historia del rock en español. A las 20.00 horas la música da un giro de 180 grados con la Asociación Raymi Llacta Perú Andalucía, que refleja el espíritu de la identidad y la cultura de las personas, principalmente migrantes y de origen peruano, a través de las danzas de los diferentes pueblos del Perú. Tanto el viernes como el sábado el festival cierra a las 23.00 horas.

Para ponerle el broche final, el domingo 23 de noviembre, a las 12.30 horas, habrá un espectáculo de magia que dejará boquiabiertos a todos. Además, a esa hora también se hará la entrega de premios a los mejores chicharrones de todo el festival. A las 14.00 horas llegará Radio Queen , un tributo a Queen. El Chicharfest acabará su cita gastronómica a las 20.00 horas.

ChicharFest cartel 2025 / ChicharFest

Participantes

Chichardos y El Chicharrón Calentito, segundo premio además de organizador del evento y tercero respectivamente, sí que acudirán a esta gran cita. Además, también acudirán: Caramelitos de cerdo, Chicharrones de Sevilla, La niña del chicharrón, Mochica Yu-Ku Triana, Ole mi Chicharrón, JLR Productos y Migas con chicharrón.

Si eres un amante de los chicharrones y de la música no puedes perderte esta fiesta de sabores únicos que ya ha sido un éxito rotundo en la ciudad hispalense y este año no hay dudas que será igual.