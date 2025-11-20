Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gastronomía

Cuenta atrás para Chicharfest 2025 en Sevilla: se busca al mejor artesano del chicharrón

Por segundo año consecutivo llega a Sevilla la feria que reúne música, actividades para los más pequeños y la mayor oferta de chicharrones

Chicharrones de cerdo

Chicharrones de cerdo / Pixbay

Estela Cea Osorio

Estela Cea Osorio

Los amantes de los chicharrones están de celebración por, por segundo año consecutivo, llega el Chicharfest 2025, el festival dedicado a esta tapa que tendrá lugar los días 21, 22 y 23 de noviembre al Parque Fernando de Magallanes, junto a Torre Sevilla. Su propósito es eliminar esa mala fama de alimento dañino, porque realmente es perfecto para un buen tentempié después de entrenar, por su alto índice de ácido oleico y de proteínas, que ayuda a mejorar la masa muscular. Además, se pretende impulsar la economía local reuniendo a productores y artesanos para crear una interacción con el público.

Actividades

El viernes 21, el Chicharfest 2025 abre sus puertas a las 12.00 horas, pero no será hasta las 18.30 horas cuando tenga lugar la inauguración. Para ambientar el festival habrá música en directo a cargo de Sintapujo, banda de rock sevillana.

El sábado 22 abre sus puertas a partir de las 12.00 horas, y media hora después tendrá lugar una de las actividades centrales de este festival: la cata de concurso, con el que se elegirán los mejores chicharrones del año.

A las 17.00 horas habrá otro concierto de la mano de Malas Intenciones, una banda sevillana tributo a Héroes del Silencio, con el que reviven el espíritu de una de las bandas más importantes de la historia del rock en español. A las 20.00 horas la música da un giro de 180 grados con la Asociación Raymi Llacta Perú Andalucía, que refleja el espíritu de la identidad y la cultura de las personas, principalmente migrantes y de origen peruano, a través de las danzas de los diferentes pueblos del Perú. Tanto el viernes como el sábado el festival cierra a las 23.00 horas.

Para ponerle el broche final, el domingo 23 de noviembre, a las 12.30 horas, habrá un espectáculo de magia que dejará boquiabiertos a todos. Además, a esa hora también se hará la entrega de premios a los mejores chicharrones de todo el festival. A las 14.00 horas llegará Radio Queen, un tributo a Queen. El Chicharfest acabará su cita gastronómica a las 20.00 horas.

ChicharFest cartel 2025

ChicharFest cartel 2025 / ChicharFest

Participantes

Chichardos y El Chicharrón Calentito, segundo premio además de organizador del evento y tercero respectivamente, sí que acudirán a esta gran cita. Además, también acudirán: Caramelitos de cerdo, Chicharrones de Sevilla, La niña del chicharrón, Mochica Yu-Ku Triana, Ole mi Chicharrón, JLR Productos y Migas con chicharrón.

Si eres un amante de los chicharrones y de la música no puedes perderte esta fiesta de sabores únicos que ya ha sido un éxito rotundo en la ciudad hispalense y este año no hay dudas que será igual.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aemet avisa de un giro meteorológico: Andalucía espera lluvias estos días tras la ola de frío polar
  2. Este será el día con más frío en Sevilla: 3 grados en la capital y 0 grados en estos pueblos de la provincia
  3. Sevilla refuerza su atención hospitalaria ante el auge de problemas de salud mental: el Macarena ampliará sus plazas
  4. Operación de venta a contrarreloj para salvar La Cartuja Pickman: las empresas pueden hacer ofertas hasta diciembre
  5. Multas para Alfonso y Bilindo: Urbanismo sanciona a dos discotecas de Sevilla por vulnerar la norma de veladores
  6. El alcalde venderá dos hectáreas de suelo público donde se construirán los nuevos microparkings de Sevilla
  7. El buffet libre 'más barato' de Sevilla: con comida casera ilimitada por menos de 10 euros
  8. La localidad de Jaén con una ciudad escondida a sus pies: está repleta de pasadizos subterráneos

La final de la Copa del Rey en Sevilla cambiará de fecha: la RFEF estudia alternativas con LaLiga

La final de la Copa del Rey en Sevilla cambiará de fecha: la RFEF estudia alternativas con LaLiga

Hasta nueve vuelos desviados por el aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Sevilla

Hasta nueve vuelos desviados por el aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Sevilla

De La Tremendita a Dani de Morón: regresa el festival 'Las impurezas del flamenco' de la Universidad Pablo de Olavide

De La Tremendita a Dani de Morón: regresa el festival 'Las impurezas del flamenco' de la Universidad Pablo de Olavide

Cuenta atrás para Chicharfest 2025 en Sevilla: se busca al mejor artesano del chicharrón

Cuenta atrás para Chicharfest 2025 en Sevilla: se busca al mejor artesano del chicharrón

EuroDreams: Resultado del sorteo de este jueves 20 de noviembre de 2025

EuroDreams: Resultado del sorteo de este jueves 20 de noviembre de 2025

Lotería Nacional: Resultado del sorteo de este jueves 20 de noviembre de 2025

Lotería Nacional: Resultado del sorteo de este jueves 20 de noviembre de 2025

Bonoloto y La Primitiva: Resultado de los sorteos de este jueves 20 de noviembre de 2025

Bonoloto y La Primitiva: Resultado de los sorteos de este jueves 20 de noviembre de 2025

Cupón diario de la ONCE: Resultado del sorteo de este jueves 20 de noviembre de 2025

Cupón diario de la ONCE: Resultado del sorteo de este jueves 20 de noviembre de 2025
Tracking Pixel Contents