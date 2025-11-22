Descubre el mejor desayuno de la provincia de Cádiz: tortilla, jamón, embutidos, queso, zumo... por 9 euros

En la entrada de Benalup-Casas Viejas, en la comarca de La Janda en la provincia de Cádiz, se encuentra la Venta Cortijo Las Grullas, un mesón con aire de cortijo andaluz que ha sabido renovarse sin perder su esencia. Fundado en 1972 como homenaje a las grullas que habitaban la antigua laguna de la zona, este lugar es ahora un emblema local regentado por Juan Román desde 1986.

Su patio sombreado por árboles y su terraza al aire libre transmiten una atmósfera rústica y acogedora, perfecta para quienes quieren tomarse un momento tranquilo. La carta rinde tributo a la gastronomía gaditana, con guisos tradicionales como la berza de tagarninas, sopas de tomate, carnes de caza como el venao, pescados como el mero o el cazón y carnes locales de retinto. El precio medio por comensal se sitúa en torno a los 25 euros.

Pero lo que ha catapultado a Las Grullas a la fama es su desayuno XXL, un auténtico festín rural por solo 9 euros por persona. Por ese precio, se sirve una mesa repleta: tortilla de patatas, huevos fritos, embutidos variados, lomo adobado, chorizo, quesos frescos y curados, tomate, patés, manteca colorá y una gran lata de mantequilla Imperial. Todo acompañado de pan de pueblo, café y zumo natural. Es un desayuno tan generoso que incluso podría alimentar a cuatro personas.

La reputación del lugar se ha extendido más allá del municipio: moteros, viajeros de Vejer, Barbate o Campo de Gibraltar acuden atraídos por este desayuno impresionante y económico. Además, el trato cercano y profesional refuerza la sensación de estar como en casa, pero con una generosidad que lo hace especial. Entre sus visitantes ilustres se encuentran figuras del mundo taurino y cultural, lo que le convoierte en una parada esencial en la ruta gastronómica por Cádiz.