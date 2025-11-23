Imprescindible para amantes de la cuchara: tres bares en el centro de Sevilla donde disfrutar de potajes y de guisos

Para quienes apuestan por lo auténtico, huyen de los gastrobares de moda y echan de menos la cuchara de la abuela, sobre todo en estos días de tanto frío, Sevilla ofrece un puñado de locales donde el cuchareo manda y la tradición se saborea en cada plato. Potajes, guisos y pucheros que reconfortan el cuerpo y el alma se preparan siguiendo recetas que han pasado de generación en generación, con ingredientes de temporada y paciencia en la cocina.

Estos bares no buscan sorprender con presentaciones sofisticadas, sino rescatar ese sabor casero que reconcilia con la comida lenta y cercana, esa que nos recuerda al hogar y al calor de la familia. Sólo deseamos que no aparezcan en las guías de Lonely Planet.

Bar Santos

Este bar familiar, ubicado en la calle Buiza y Mensaque, es un pequeño local con todo el sabor de la tradición sevillana colgada en sus paredes -fotos de imágenes de la Semana Santa y el mundo del toro- dirigido por Manolo Santos y su familia. En su menú del día figura siempre un guiso casero que cambia a diario, fiel al ritmo del mercado. Además, una de sus tapas más famosas es la carne en tomate, elaborada con ternera cocinada lentamente en salsa de tomate fresca y vino, perfecta para mojar pan.

El menú del mediodía de Santos, con platos contundentes y muy caseros con género de temporada, se mantiene por debajo de los 12 euros y siempre suele incluir un plato de cuchara. Su puchero con pringá es un regalo para esos días en los que se necesita el calor y el recuerdo de la cocina de mamá.

Bar Kiko de la Chari

Este clásico sevillano, situado en la estrecha calle Herbolarios, junto a la Alfalfa, es un auténtico templo del cuchareo tradicional. María Jesús Chari, que regenta el bar desde 1985 acompañada de sus hijas, ha mantenido una carta de guisos caseros que adereza con esa forma de recibir al comensal que te hace sentir como en casa: potaje de berza, lentejas, puchero, garbanzos o sopa de picadillo son algunos de los platos habituales del día. Por la mañana, informan en sus redes sociales del guiso del día porque la cuchara no está peleada con el algoritmo.

Muchos de estos guisos se incluyen en su menú diario, y el local también ofrece comida para llevar. Se encuentran tapas que ya no existen en las cartas, como sangre encebollada, o hígado a la plancha. El bar, modesto y de barrio, no busca el turismo aunque cada vez son más los que vienen de fuera sabiendo que en este pequeño local se encuentra el sabor de Sevilla sin artificios: su clientela histórica valora mucho esa autenticidad.

El Caserío (Er Caserío)

Er Caserío es un icono del cuchareo en pleno Casco Antiguo de Sevilla, en plena calle Acetrés, a unos pasos de la casa natal de Luis Cernuda. Fundado en 1962, conserva una tradición de guisos de siempre que le ha valido el cariño del vecindario. En su carta se pueden encontrar potajes como puchero, potaje de garbanzos, chícharos o lentejas con chorizo, además de otros platos tradicionales como la carrillada al vino tinto o la sangre encebollada. El trato es exquisito. Tiene un amplio comedor rústico y un ambiente cálido con aire de casa de toda la vida.