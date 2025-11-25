Los 'top' de la cocina
Un rincón de Sevilla conquista la estrella Michelin: Los Rosales
Andalucía destaca como "tierra de tres estrellas Michelin" con motivo de la gala de presentación de su guía gastronómica
Ferran Imedio
La guía Michelin 2026 de España que se ha presentado la noche de este martes en Málaga ha incorporado varias novedades a su lista de restaurantes distinguidos con estrellas. Ninguno ha logrado tres, pero cincohan logrado dos y 25, una.
Aquí tienes la lista de los restaurantes con nuevas estrellas en la guía Michelin 2026.
Dos estrellas
- Aleia (Barcelona)
- Enigma (Barcelona)
- Mont Bar (Barcelona)
- La Boscana (Bellvís, Lleida)
- Ramon Freixa Atelier (Madrid)
Una estrella
- Kamikaze (Barcelona)
- Scapar (Barcelona)
- Emi (Madrid)
- Èter (Madrid)
- Ancestral (Pozuelo de Alarcón)
- Bakea (Mungia, Vizcaya)
- Islares (Bilbao)
- Itzuli (San Sebastián)
- La Revelía (Amorebieta-Etxano, Vizcaya)
- Pico Velasco (Carasa, Cantabria)
- Regueiro (Tox, Asturias)
- Miguel González (Ourense)
- Vértigo (Sober, Lugo)
- Casa Rubén (Tella, Huesca)
- Simposio (San Antonio de Benagéber, València)
- Rubén Miralles (Vinaròs)
- Llavor (Oropesa del Mar)
- Barahonda (Yecla)
- Recomiendo (Córdoba)
- Palodú (Málaga)
- Ochando (Los Rosales, Sevilla)
- Mare (Cádiz)
- Faralá (Granada)
- Haydée by Víctor Suárez (Adeje, Tenerife)
- El Taller Seve Díaz (Puerto de la Cruz, Tenerife)
También se han añadido 29 nuevos Bib Gourmand (para un total de 204) y 128 nuevos restaurantes recomendados (784). Y se han repartido las siguientes estrellas verdes (para un total de 59) y los siguientes premios especiales.
Estrellas verdes
- Ama (Tolosa, Guipúzcoa)
- Bakea (Mungia, Vizcaya)
- Garena (Dima, Vizcaya)
- Hika (Villabona, Villabona)
- Terrae (Port de Pollença, Mallorca)
Premios especiales
- Mejor Sumiller: Luis Baselga (Smoked Room, Madrid)
- Chef Joven: Juan Carlos García (Vandelvira, Baeza)
- Chef Mentor: Quique Dacosta (Quique Dacosta)
- Mejor Jefe de Sala: Abel Valverde (Desde 1911, Madrid)
Pierden una estrella
- Aürt (Barcelona)
- Oria (Barcelona)
- Teatro (Barcelona)
- Etxeko (Eivissa)
- Baluarte (Soria)
- Cómo pedir el bono social térmico de la Junta de Andalucía: requisitos, tramitación y cuantía
- El parque navideño más grande de Andalucía está en Sevilla: con atracciones, puestos de comida y una gran pista de hielo
- Uno de cada tres viajeros de Tussam se monta en autobús en Sevilla de manera gratuita o con descuentos
- Las grandes promotoras se fijan en Sevilla: ¿Quién está detrás de los nuevos barrios de la ciudad?
- Los funcionarios andaluces en vilo: Gobierno central y sindicatos negocian una subida salarial
- La Justicia perdona casi seis millones de euros a una médica de Sevilla por la Ley de Segunda Oportunidad
- Tussam cambia el recorrido de una de sus líneas: consulta las nuevas paradas
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 24 de noviembre de 2025