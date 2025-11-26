Una Estrella Michelin, forjada en la memoria culinaria de Juan Carlos Ochando, brilla en Los Rosales

En la pequeña pedanía de Los Rosales, en el municipio sevillano de Tocina, ha surgido uno de los proyectos más singulares de la alta cocina andaluza reciente: Ochando, el restaurante dirigido por el chef Juan Carlos Ochando, que acaba de sumar su primera Estrella Michelin. El galardón sitúa a este establecimiento modesto en tamaño pero ambicioso en propuesta entre los referentes gastronómicos nacionales, demostrando que la excelencia puede aparecer en los lugares más inesperados.

El entorno, lejos del bullicio urbano, refuerza la personalidad del proyecto. Los Rosales y Tocina se convierten así en un punto de destino gastronómico, reivindicando la capacidad de las zonas rurales para generar propuestas de primer nivel. Para muchos comensales, el desplazamiento forma parte de la experiencia: un viaje que culmina en una mesa donde la despensa de la comarca se expresa con claridad y respeto.

El mérito del reconocimiento no reside sólo en la distinción, sino en el camino recorrido para alcanzarla. Juan Carlos Ochando regresó deliberadamente a su entorno natal para levantar un espacio íntimo -algo más de una veintena de comensales- donde poder volcar una cocina profundamente conectada con el territorio.

La cocina de Ochando combina técnica y tradición sin artificio: menús degustación que varían según la temporada y platos que revisitan recetas populares andaluzas desde una mirada contemporánea, sin perder la esencia del producto. Las tarifas, que se mueven en rangos muy contenidos para su categoría, han llamado la atención por ofrecer una experiencia de alta cocina accesible, algo poco habitual dentro del universo Michelin.

Alcachofas, anguila ahumada y emulsión de tuetano. / El Correo

Detrás de este enfoque hay un cocinero que ha sabido unir formación y oficio. Antes de emprender su propio camino, Juan Carlos Ochando pasó por casas de reconocido prestigio, entre ellas Hacienda Benazuza, El Campero, Bardal o Casa Marcial, donde adquirió las herramientas técnicas que hoy aplica con discreción y solvencia. Su cocina se alimenta por igual de la tradición heredada, del producto local y de la memoria emocional que guarda cada receta.

Juan Carlos Ochando representa, además, a una nueva generación de cocineros andaluces que apuesta por recuperar los fondos, los guisos y las técnicas tradicionales sin renunciar al lenguaje de la cocina moderna. Su filosofía, la del cocinero que guisar lo entiende como un acto de identidad, sintoniza con una corriente actual que valora tanto la profundidad del sabor como la pureza del producto.

El chef Juan Carlos Ochando / Ochando

La estrella Michelin supone, por tanto, mucho más que un reconocimiento individual: es la afirmación de un modelo de restaurante que defiende la honestidad y el arraigo como pilares de su propuesta. También refuerza el mapa gastronómico de la provincia de Sevilla, que suma con Ochando una voz nueva, propia y con un futuro prometedor, a las que ya brillaban en la capital con Abantal y Cañabota.

Para quienes buscan una cocina que combine técnica, emoción y territorio, Ochando se ha convertido ya en una dirección imprescindible. Un proyecto que mira al futuro con la serenidad de quien ha decidido cocinar desde sus raíces. ¡Enhorabuena, chef!