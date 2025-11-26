Así es el restaurante que ha ganado una estrella Michelin en un pequeño pueblo de Sevilla

La alta cocina de Andalucía está de enhorabuena después de que este martes cinco restaurantes de cinco provincias andaluzas se hayan posicionado entre los nuevos establecimientos en obtener una estrella Michelin. A apenas 30 minutos de Sevilla capital, en la pedanía de Los Rosales (Tocina), el restaurante Ochando se ha convertido en uno de los nombres propios de la nueva cocina andaluza. El restaurante ha celebrado con entusiasmo el reconocimiento recibido por parte de la Guía Michelin. A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el equipo ha agradecido el apoyo de sus clientes y el esfuerzo diario del personal del establecimiento, así como la inclusión del restaurante en el mapa gastronómico de Michelin España.

“Gracias a todos nuestros clientes por estar ahí y a nuestro pequeño equipo, que lucha cada día”, han señalado desde el restaurante, que considera este logro un impulso decisivo para su proyecto culinario. El reconocimiento sitúa a Ochando como uno de los nuevos referentes gastronómicos de la provincia de Sevilla.

En un local pequeño y de carácter íntimo, su chef y propietario, Juan Carlos Ochando, ha construido una propuesta culinaria que combina técnica, producto de temporada y una carta en constante evolución.

Entre las elaboraciones que más destacan en la experiencia gastronómica figuran el tartar de gamba blanca con ajoblanco de anacardos y aceite anisado, el salmonete de roca a la bullabesa, cargado de sabor, y una sorprendente piña colada deconstruida, un postre que juega con distintas texturas y revela un marcado enfoque de autor.

La filosofía del restaurante se basa en una cocina actual donde el producto manda. Su menú degustación —uno de los grandes atractivos de la casa— permite recorrer gran parte de las creaciones del chef, que varían según la disponibilidad de ingredientes y el ritmo natural del mercado.

Juan Carlos Ochando, sevillano de nacimiento, regresó a sus raíces tras formarse en algunos de los templos gastronómicos más reconocidos del país. En su trayectoria figuran nombres como Hacienda Benazuza, El Campero, Bardal o Casa Marcial, entre otros. Ahora, desde este rincón de la provincia de Sevilla, vuelca toda su experiencia y dedicación para convertir a Ochando en un destino imprescindible para los amantes de la alta cocina.

Con su propuesta cuidada y una apuesta firme por la calidad y la creatividad, Ochando, con nueva estrella, se posiciona como uno de los restaurantes revelación del panorama gastronómico sevillano.