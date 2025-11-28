Gastronomía
El Gran Derbi: ruta de tapas para disfrutar en Nervión antes del partido
Con motivo del derbi, recopilamos 10 establecimientos recomendados para tomar una tapa, una cerveza o almorzar durante el fin de semana grande del fútbol sevillano
El Gran Derbi ya calienta las calles de Nervión. Será el domingo 30 de noviembre, cuando el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán acoja el duelo entre el Sevilla FC y el Real Betis, correspondiente a la jornada 14 de La Liga. Un encuentro que, como cada edición, movilizará a miles de aficionados y convertirá las calles de Nervión en uno de los epicentros futboleros del país. La hora del partido (16.15 horas) hace que los bares esten listos para una oferta gastronómica inusual con miles de aficionados en el barrio de Nervión.
La llegada de aficionados desde primeras horas del domingo, generará un ambiente festivo que se extenderá más allá de los accesos al estadio.
Con motivo del derbi, recopilamos 10 establecimientos recomendados para tomar una tapa, una cerveza o almorzar durante el fin de semana grande del fútbol sevillano. Desde clásicos imprescindibles hasta propuestas más actuales, Nervión ofrece alternativas para todos los gustos en una jornada que promete emociones dentro y fuera del terreno de juego.
- La Tizná
Lugar: Calle Camilo José Cela, 1
Teléfono: 955 80 92 58
Especialidad: Cocina andaluza.
Precio estimado: 20–30€ por persona
Ubicación: Nervión / Santa Justa.
- La Flor de Azafrán
Lugar: Avenida de Kansas City, 1
Teléfono: 854 70 28 37
Especialidad: Cocina innovadora del Grupo Azafrán.
Precio estimado: 25–35€ por persona
Ubicación: Kansas City / Nervión.
- La Chaparrita
Lugar: Calle Oscar Carvallo 5
Teléfono: 954 09 13 64
Especialidad: Autentica comida mexicana casera. Sin gluten. El picante lo pone el cliente.
Precio estimado: 15–30€ por persona
Ubicación: La Buhaira.
- Abacería Antípodas
Lugar: Calle Chaves Nogales s/n
Teléfono: 638 44 62 17
Especialidad: Guisos, arroces, marisco, carpaccio de carabineros, mini hamburguesa de venao.
Precio estimado: 18–28€ por persona
Ubicación: Nervión.
- Amici Mei
Lugar: Calle Benito Mas y Prat 1
Teléfono: 954 57 39 69
Especialidad: Comidas, Cenas, Brunch.
Precio estimado: 10–20€ por persona
Ubicación: Nervión.
- Blanco Martín
Lugar: Avenida de San Francisco Javier, 9
Teléfono: 954 09 55 19
Especialidad: Judiones, cochinillo, migas, prueba de salchichón, arroz ibérico.
Precio estimado: 20–30€ por persona
Ubicación: San Francisco Javier.
- Casa Paco El Buen Comer
Lugar: Calle Luis Huidobro, 23
Teléfono: 954 58 47 25
Especialidad: Cocina de caza, pulpo a la parrilla, rodaballo, carrillada gratinada, lomo de gallo.
Precio estimado: 20–30€ por persona
Ubicación: Nervión.
- Taberna de La Dehesa
Lugar: C. Luis de Morales, 2A Meliá Lebreros
Teléfono: 609 54 16 12
Especialidad: Opciones vegetarianas, veganas y sin gluten.
Precio estimado: (15–25€ por persona)
Ubicación: Santa Justa.
- Velouté
Lugar: Av. de la Buhaira, 23
Teléfono: 954 04 79 79
Especialidad: Cocina fusión creativa, platos innovadores.
Precio estimado: 25–35€ por persona
Ubicación: La Buhaira.
La cita deportiva se convierte así en una oportunidad para disfrutar de la variada oferta gastronómica de la zona para atender a sevillistas y béticos en las horas previas y posteriores al choque.
