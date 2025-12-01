Gastronomía
Estos son los nuevos ‘Soletes de Navidad’ de la Guía Repsol en Sevilla
La Guía Repsol otorga 56 'Soletes de Navidad' a bares, restaurantes y conventos andaluces
La Guía Repsol ha presentado este lunes en Granada su nueva selección de Soletes de Navidad, una lista que incorpora más de 300 locales de toda España, incluidos 56 en Andalucía, y que por primera vez reconoce el trabajo artesanal de 26 conventos dedicados a la elaboración tradicional de dulces navideños, reforzando así su apuesta por los espacios con encanto, autenticidad y sabor propio.
Con la entrega de Soletes a estos 312 nuevos locales, son ya más de 5.000 los establecimientos informales, sencillos y de calidad que lucen la pegatina amarilla con la que la guía gastronómica premia, en este caso por Navidad, a restaurantes confortables en los que reunirse con colegas, familia o compañeros, a bares con ambiente especial en los días clave y a hornos donde se elaboran los mejores dulces navideños.
Distribución en Andalucía
Del más de medio centenar de locales y conventos andaluces que figuran en la lista, 11 se ubican en Granada, seguida de Sevilla (9), Málaga y Cádiz, con 8 cada una, Almería (6), Córdoba y Huelva, con 5 cada una, y Jaén (4).
Ejemplos destacados
Se trata de 'Casa Puga' en Almería, 'La Rondeña', en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 'Los Mosquitos' en Córdoba, 'Zurich' en Málaga, 'Cas Rufino' en Umbrete (Sevilla) o 'La Torre' en Lepe (Huelva), entre otros.
En el conjunto del país, estrenan distinción este diciembre desde una champañería de barrio como 'El Ángelus', en Cádiz, a la sidrería 'El Polesu', en Cangas de Onís, o el asador 'San Lorenzo', en Burgos.
También la 'Cervecería Alonso', en el madrileño barrio de Prosperidad, o el 'Mítico Bar', en Granada, de esos sitios en los que la gente desborda el espacio y toma la calle durante el aperitivo de Nochebuena o Nochevieja.
Lista completa de los Soletes de Navidad en Sevilla
- La Campana (Sevilla)
- Monasterio de Santa Paula (Sevilla)
- De Sur a Norte (Sevilla)
- Casa Morales (Sevilla)
- Leña al Lomo (Sevilla)
- Casa Rufino (Umbrete)
- Diego Vázquez (Utrera)
- La Despensa de Palacio (Estepa)
- El Potro (Villanueva del Ariscal)
Reuniones, copas y comida para llevar
Para los homenajes en grupo destacan lugares donde las copas navideñas adquieren más brillo, como las vinotecas 'Beat Wines', en Tomelloso (Ciudad Real), o 'Almacén Wine Bar', en Donostia (Guipúzcoa). Y para las reuniones en casa se han identificado establecimientos con platos para recoger y productos para llevar como 'Montal', en Zaragoza, 'Ultramarinos Pope', en Valencia, o 'Aspic Home', en Barcelona.
La lista también incluye pastelerías, chocolaterías y confiterías, tan frecuentadas por estas fechas. Destaca la guía los roscones de 'Boske Bakery', en Torrelodones (Madrid), los turrones de 'Iturbe', en Logroño, o 'Gorrotxategui', en Tolosa, además de los empanadicos de calabaza de 'Ferrando' en Siétamo (Huesca) o los barquillos para acompañar el cava de 'Galindo', en Palma de Mallorca.
Conventos y obradores monacales
Por primer vez, esta edición de Soletes centrada en sitios navideños premia a 26 conventos por su tradición pastelera, entre ellos el Monasterio de la Madre de Dios de Santiago, el primero que se construyó en Granada, donde una veintena de comendadoras trabajan en el obrador mientras sacan adelante una hospedería con más de 40 camas.
Otro Solete ha sido para el Convento de San José de las Carmelitas Calzadas, también en Granada, donde las hermanas, de origen filipino, compaginan las pastas de almendra, los mantecados y los polvorones con una gran variedad de platos de cocina asiática para llevar.
El Monasterio de Jesús María del Socorro, en Archidona (Málaga), el de Santa Paula, en Sevilla, los de Jesús María y San Clemente en Toledo, el Monasterio de Jesús Nazareno en Sisante (Cuenca), el Convento de Santa Isabel en Valladolid y las del Monasterio de Santa Clara en Soria integran también la lista, en la que figuran además el Monasterio de la Piedad en Palencia, el de Santa Cruz en Sahagún (León) o Santa María la Real de las Dueñas, en Zamora, entre otros.
