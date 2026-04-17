Uno de los restaurantes italianos más reconocidos de Sevilla tiene nueva sede: Alimentari abre un local en El Porvenir

En abril de 2019, Nicola Migala montó en Sevilla junto a sus dos socios el restaurante Alimentari. Justo siete años después de aquel arranque, estos hosteleros italianos han inaugurado este viernes su cuarto local en la capital andaluza: Generi Alimentari , ubicado en la calle Tabladilla, en el barrio de El Porvenir. Un nuevo espacio en el que ofrecen las mismas elaboraciones que los han llevado a ser una de las mejores pizzerías independientes de España en 2024 y 2025, según la prestigiosa guía 50 Top Pizza.

"Seguimos con la misma filosofía, lo único que en la carta tiene algún plato distinto. Pero el servicio y la calidad siguen siendo los mismos", afirma Nicola Migala, copropietario de este restaurante, a El Correo de Andalucía. Tras abrir en su día en San Bernardo, en la calle Julio César y en el centro comercial Entrenasas, han decidido apostar ahora por establecer su nueva sede en El Porvenir: "El barrio nos gustaba, y los vecinos nos han acogido de maravilla. Cuando veían las obras, nos decían: 'Ahora lo tenemos debajo de casa'".

Alimentari huele, sabe y suena a Italia. Todo en sus restaurantes, desde la decoración hasta la carta, da muestras de autenticidad. "Trasladamos a Andalucía lo que hacíamos en Roma. Lo que comían allí los italianos es lo que ofrecemos aquí", detalló hace dos años el propio Migala a este periódico. "Si viene un español que quiere una pizza barbacoa, no la hacemos, porque no la comemos. No es nuestra costumbre poner esa salsa en la pizza".

Las claves del éxito de estos locales son "la calidad de los productos, el servicio y la relación calidad-precio". Y también que casi todo el personal provengan de Italia: "Todo el equipo de cocina que está en Generi Alimentari son gente que ya trabajaba con nosotros. Y los de sala, además, son también italianos", explica este copropietario sobre su última apertura en Sevilla.

Desde pizzas de estilo napolitano a pasta fresca y seca. De cervezas y vinos producidos en Italia a postres tan clásicos como el tiramisú. En este nuevo local del Porvenir continúan con la misma senda que abrieron hace siete años ya, cuando aterrizaron en Sevilla con el objetivo de ofrecer cocina italiana auténtica. Lo consiguieron, y la ciudad los acogió de la mejor forma posible. Ya van por su cuarto local.