San Martín de Porres lleva a Auténtica Premium Food Festival 2026 la torta de aceite andaluza reinventada con cacao
La firma sevillana presenta el nuevo lanzamiento en catas exclusivas con distribuidores del sector
Reposteria San Martín de Porres, referente en la elaboración de dulces tradicionales andaluces, estará presente en la próxima edición de Auténtica Premium Food Fest 2026 para presentar su más reciente innovación: la Torta de aceite con Cacao. Bajo el concepto de "Bocados Deliciosos", la firma reinventa el arte de la torta tradicional para los amantes del chocolate.
Este nuevo lanzamiento combina la ligereza crujiente de la receta tradicional con el toque irresistible del cacao, dando como resultado un placer auténtico diseñado para conquistar en cada bocado tanto al consumidor gourmet como a la alta gastronomía.
Innovación con raíz tradicional
Con esta nueva propuesta, San Martín de Porres busca diversificar el consumo de la torta artesanal, posicionándola no solo como un desayuno o merienda clásico, sino también como un ingrediente versátil para maridajes, repostería de vanguardia o postres de autor.
- Elaboración: horneada al punto óptimo para lograr una textura ligera y crujiente.
- Ingredientes clave: Harina seleccionada y el toque irresistible del cacao natural de alta calidad.
- Certificación y Origen: Producto comprometido con la sostenibilidad, las materias primas de cercanía y la tradición repostera andaluza.
Queríamos mantener el alma de nuestra torta de toda la vida, pero aportando un matiz irresistible que abra nuevas posibilidades en la mesa. Es el arte de nuestra receta reinventado para enamorar a los amantes del cacao.
Presentación oficial en Auténtica 2026
Los asistentes a Auténtica Premium Food Fest 2026 podrán degustar en exclusiva la nueva Torta con Cacao en el espacio de la marca, donde además se llevarán a cabo catas e intercambios comerciales con distribuidores del sector.
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