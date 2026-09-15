Casa Aníbal gana en Sevilla la primera semifinal del Concurso Nacional de Salmorejo Cordobés y estará en la final de Fitur 2027

Casa Aníbal ya tiene billete para la gran final del I Concurso Nacional de Salmorejo Cordobés. El restaurante sevillano se ha proclamado vencedor de la primera semifinal del certamen, celebrada este martes en Auténtica Premium Food, en FIBES Sevilla, y competirá por el título nacional en la final que tendrá lugar en Fitur 2027.

La semifinal reunió a cuatro representantes de la gastronomía sevillana: Casa Aníbal, Manolo Mayo, Casa Limón y Don Ramón, que presentaron distintas interpretaciones de una de las recetas más reconocibles de la cocina andaluza.

Cada participante partió de la esencia del salmorejo tradicional para aportar su propia visión, incorporando técnicas y productos diferentes. Entre las propuestas presentadas aparecieron ingredientes como la ventresca de atún, croquetas de salmorejo, sal de jamón o huevo, en una competición en la que la creatividad acompañó a la receta clásica.

Pero Casa Aníbal decidió mirar al origen para encontrar el camino hacia la victoria.

El regreso al mortero para recuperar la cocina de siempre

La propuesta del restaurante sevillano, liderada por su chef Carlos Benítez, apostó por recuperar una forma de elaboración anterior a la llegada de la batidora eléctrica: el trabajo con mortero, los tiempos pausados y el cuidado por la textura.

“No queríamos hacer una reproducción literal de una receta antigua, sino reinterpretar lo tradicional desde una mirada actual”, explica Benítez, que defiende una forma de cocinar vinculada a la memoria y a la cocina de siempre.

La elaboración de Casa Aníbal buscó conectar con ese imaginario de la “casa de la abuela”, entendido como un recuerdo colectivo asociado a los sabores tradicionales, al producto, a las recetas hechas sin prisa y a una manera de cocinar que forma parte de la identidad gastronómica andaluza.

Esa combinación entre tradición, técnica y emoción fue la que convenció al jurado y permitió al restaurante sevillano convertirse en el primer clasificado para la final nacional.

Casa Aníbal gana en Sevilla la primera semifinal del Concurso Nacional de Salmorejo Cordobés y estará en la final de Fitur 2027 / El Correo

Un homenaje al salmorejo desde Sevilla

La victoria supone también un reconocimiento a la filosofía gastronómica de Casa Aníbal, basada en una cocina ligada al recetario andaluz y a sus productos, pero con una interpretación propia.

Su propuesta demuestra que una receta tan conocida como el salmorejo todavía puede ofrecer nuevas lecturas: recuperar el mortero, respetar los tiempos y trabajar las texturas para construir un plato capaz de unir memoria y vanguardia.

El concurso, que cuenta con el chef Paco Morales como embajador, reúne a 16 restaurantes y celebrará semifinales en Sevilla, San Sebastián, Córdoba y Madrid. Los ganadores de cada fase competirán en la gran final de Fitur 2027.

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Casa Aníbal se convierte así en el primer finalista de un certamen que busca poner en valor una de las recetas más representativas de la gastronomía cordobesa y andaluza.