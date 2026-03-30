Más de 39.000 oportunidades laborales: el programa Incorpora impulsa el empleo inclusivo en España

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Desde su creación en 2006, el programa Incorpora ha sido un pilar fundamental en la estrategia de la Fundación ”la Caixa” para combatir la exclusión social. Este programa se centra en conectar a personas en riesgo de exclusión con empresas que buscan adoptar modelos de contratación más inclusivos. En 2025, se registraron 39.307 inserciones laborales, lo que subraya la efectividad de esta iniciativa.

Este enfoque ha permitido que más de 15.000 empresas colaboren con el programa, contribuyendo a un entorno laboral más diverso y responsable.

Desigualdad en el acceso al empleo

A pesar de los avances en la tasa de ocupación en España, el acceso al empleo sigue siendo desigual. Factores como la falta de formación, la edad, la discapacidad y problemas de salud continúan limitando las oportunidades laborales para muchas personas. La Fundación ”la Caixa” ha identificado estas brechas y trabaja activamente para cerrarlas.

De las 39.307 inserciones registradas por el programa en 2025, el 53,27 % correspondió a mujeres. © Fundación ”la Caixa”



Uno de los aspectos más preocupantes es la brecha de género en el mercado laboral. En 2025, el 53,27% de las inserciones laborales facilitadas por Incorpora correspondieron a mujeres. Este dato es significativo, especialmente considerando que la tasa de desempleo femenino es superior a la masculina en más de tres puntos. La Fundación ha intensificado sus esfuerzos para promover el empleo femenino, abordando las barreras específicas que enfrentan las mujeres en situaciones de vulnerabilidad.

Sectores de oportunidad

La mayoría de las contrataciones realizadas a través del programa Incorpora se han concentrado en el sector servicios, que representa más del 76% del empleo en España. Este sector incluye áreas como:

Hostelería: Un campo que demanda constantemente mano de obra y ofrece oportunidades de crecimiento.

Un campo que demanda constantemente mano de obra y ofrece oportunidades de crecimiento. Comercio: La inclusión de personas en este sector ha permitido diversificar el talento disponible.

La inclusión de personas en este sector ha permitido diversificar el talento disponible. Atención sociosanitaria: Un área crítica que requiere personal capacitado y comprometido.

El programa Incorpora actúa como un nexo entre las necesidades de las empresas y el talento de las personas en riesgo de exclusión. Al facilitar la inserción laboral en sectores clave, se contribuye no solo a la estabilidad económica de los participantes, sino también al dinamismo del mercado laboral en general.

La mayoría de las inserciones impulsadas por el programa en el último año se han concentrado en el sector servicios, principal motor del mercado laboral español. ©Fundación ”la Caixa”



Historias de éxito: el caso de Rufo Santiago

Las estadísticas son importantes, pero las historias detrás de ellas son aún más poderosas. Rufo Santiago, un joven de 28 años de etnia gitana, es un ejemplo inspirador del impacto del programa Incorpora. A pesar de enfrentar prejuicios y dificultades económicas que lo llevaron a abandonar el bachillerato, Rufo logró acceder a formación en comercio a través de la Fundación Secretariado Gitano y el programa Incorpora.

Gracias a su dedicación y al apoyo recibido, Rufo comenzó su carrera en la firma de ropa Kiabi, donde empezó con un contrato de tres meses. Su trayectoria fue ascendente, y en 2025 fue nombrado líder de una tienda en Cartagena, dirigiendo un equipo de 18 personas. Rufo destaca que su éxito no se mide solo en cifras, sino en el bienestar y desarrollo de su equipo, enfatizando la importancia de un buen ambiente laboral.

María José y Gladys son de Jaén y han encontrado trabajo a través del programa Incorpora. © Fundación ”la Caixa”



La red de colaboración

El éxito del programa Incorpora no sería posible sin la colaboración de más de 400 entidades sociales y más de 1.000 técnicos especializados que trabajan en red. Esta colaboración permite ofrecer un acompañamiento individualizado y adaptado a las necesidades de cada persona.

La red de entidades también facilita el intercambio de buenas prácticas, lo que enriquece el proceso de inserción laboral. Por ejemplo, en Murcia, varias organizaciones trabajan juntas para ofrecer orientación y formación adaptadas a diferentes colectivos en riesgo de exclusión. Este enfoque colaborativo demuestra que, con el apoyo adecuado, es posible romper el ciclo de la exclusión social.

Impacto social y futuro del programa

La Fundación ”la Caixa” no solo se centra en la inserción laboral, sino que también promueve la igualdad de oportunidades y la cohesión social en todas las etapas de la vida. Con un presupuesto histórico de 710 millones de euros para 2026, la Fundación refuerza su compromiso con la transformación social.

El programa Incorpora de la Fundación ”la Caixa” es un ejemplo claro de cómo la colaboración entre entidades sociales y empresas puede generar un impacto positivo en la inclusión laboral. A través de un enfoque integral y personalizado, se están creando oportunidades reales para miles de personas en riesgo de exclusión. Las historias de éxito, como la de Rufo Santiago, son testimonio del poder transformador de este programa y de la importancia de seguir trabajando hacia un mercado laboral más inclusivo y equitativo.