Ideas sencillas (y baratas) para poner la casa en “modo primavera”

Contenido ofrecido por IKEA

Lámpara solar de la serie SOLVINDEN de IKEA.

Llega la primavera y algo cambia. Los días se alargan, la luz invade todo, la temperatura sube y, casi sin darnos cuenta, empezamos a hacer más planes. Con la llegada del buen tiempo, pasamos más horas fuera de casa… pero también encontramos nuevas formas de disfrutar dentro de ella. Si es en compañía, mejor.

Porque si algo define esta época son las ganas de disfrutar, celebrar y compartir. No es casualidad: la ciencia ha demostrado que la mayor exposición a la luz solar mejora el estado de ánimo y aumenta la energía, y que compartir tiempo —y mesa o mantel— con otros potencia aún más ese bienestar. De hecho, distintos estudios sitúan las comidas en compañía entre los hábitos cotidianos que más felicidad generan. Cocinar, saborear un buen plato o alargar la sobremesa se convierten en pequeños rituales que conectan, relajan y dan sentido al día a día.

Para acompañar estos momentos y hacer que el hogar esté en sintonía con ese estado de ánimo primaveral, hemos echado un vistazo a las novedades de IKEA para esta temporada y seleccionado algunas de sus mejores propuestas. La idea es que cualquiera pueda organizar una reunión sin preocuparse por el presupuesto o el espacio, y centrarse simplemente en disfrutar de esos encuentros que hacen la vida más bonita.

Celebrar sin complicaciones (ni grandes presupuestos)

La primavera siempre se ha asociado a la vida, al renacimiento y a la renovación. En casa, eso puede significar desde una gran transformación hasta algo mucho más sencillo: pequeños cambios que la hagan más acogedora, práctica y pensada para disfrutarla más.

Si lo que buscas es lo segundo —detalles que te ayuden a vivir mejor el momento con los tuyos, celebrar la vida, compartirla y saborearla— las novedades de IKEA traen ideas sencillas que, además, le darán a tu cocina, salón o terraza un barniz de lo más primaveral.

Entre ellas, piezas versátiles como la mesa auxiliar MÄRÄSKÄR, pensada para interior y exterior y perfecta para improvisar desde un desayuno en el balcón hasta un aperitivo o una sobremesa al aire libre. O los muebles de exterior de la serie VISINGSÖ, dos sillas apilables y una mesa hechos para resistir mil y una reuniones.

Mesa auxiliar MÄRÄSKÄR de IKEA.

Sistemas modulares que marcan la diferencia

Para renovar la mesa y adaptarla a la nueva temporada, nos quedamos con la colección SMÖRFISK. Vajillas, textiles y pequeños accesorios en tonos pastel y estampados florales que evocan la primavera y llenan el hogar de luz y color.

La música y la luz completan la escena. La banda sonora la pone el altavoz KALLSUP, un dispositivo inalámbrico de tamaño compacto pero con un sonido sorprendentemente potente, pensado para llevar a cualquier parte. Y la iluminación cobra protagonismo con SOLVINDEN, una serie de guirnaldas y lámparas de mesa, pie o techo que decoran y transforman el ambiente aportando un punto de luz especial. Algunas piezas funcionan con energía solar, se cargan durante el día y se encienden automáticamente al anochecer, alargando las veladas de forma natural y sin esfuerzo.

Altavoz KALLSUP de IKEA.

SOLUPPGÅNG: el placer de comer en casa… y también fuera

Pero la primavera no se queda entre cuatro paredes. Es la estación perfecta para llevar esa felicidad que se genera en casa al exterior y convertir cualquier rincón en un lugar donde compartir.

Colección SOLUPPGÅNG de IKEA.

Un balcón pequeño, una terraza, un jardín o incluso un parque cercano pueden ser el escenario perfecto para una comida improvisada o una cena con amigos gracias a las propuestas de la nueva colección SOLUPPGÅNG.

Inspirada en el friluftsliv nórdico (la vida al aire libre) y con guiños al estilo urbano japonés, SOLUPPGÅNG —“amanecer” en sueco—combina funcionalidad y diseño en piezas fáciles de transportar y pensadas para crear esa sensación acogedora y hogareña también al aire libre. Entre ellas destacan la barbacoa de carbón en hierro fundido, una útil mesa plegable y unos cómodos taburetes de exterior. También, en edición limitada, los resistentes platos, cuencos y tazones en acero esmaltado, la cesta isotérmica de bambú, perfecta para mantener la comida a punto, o la manta de exterior, capaz de convertir cualquier superficie en un espacio cómodo.

Y cuando cae el sol, la experiencia no tiene por qué terminar. Para ello, la colección SOLUPPGÅNG incluye un farol LED a pilas, funcional y decorativo, que permite alargar las veladas y crear ambientes cálidos sin complicaciones.

TOFSAND: propuestas para un picnic muy coquette

Cesta de picnic TOFSAND de IKEA.

Si SOLUPPGÅNG apuesta por la funcionalidad, la sencillez y una estética limpia y minimalista para disfrutar del aire libre, la nueva colección TOFSAND da un giro hacia el llamado espíritu coquette, una de las tendencias del momento.

Los amantes del color rosa, los estampados románticos y la estética vintage ya tienen aquí sus nuevos imprescindibles para sus picnic o comidas de exterior. Una propuesta de edición limitada donde los detalles marcan la diferencia: la bolsa refrigerante, perfecta para conservar la comida y las bebidas frescas; la cesta de picnic, pensada para transportar todo con comodidad estilo; y el mantel y servilletas, que visten cualquier superficie con un aire delicado y cuidado.

A ellos se suman piezas especiales como el soporte para platos, que aporta un toque práctico y elegante, o los portavelas y farolillos para velas, que ayudan a crear una luz más íntima y envolvente cuando cae la tarde.

Cocinar. Compartir. Disfrutar

Como ves, celebrar no tiene por qué ser complicado ni caro. Desde reuniones improvisadas hasta veladas especiales, la clave está en disfrutar del proceso. Cocinar juntos, servir con cariño, crear un ambiente acogedor y dejar que todo fluya. IKEA demuestra cómo con soluciones accesibles es posible transformar cualquier encuentro en algo memorable.