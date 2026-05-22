El momento de defender un legado: el desenlace total de LALIGA EA SPORTS y LALIGA HYPERMOTION

Orgullo, pasión y emoción en la última jornada de LALIGA EA SPORTS de este fin de semana y para las dos que restan de LALIGA HYPERMOTION con tantas historias abiertas en las que cada punto puede cambiar el destino y legado de un club.

Contenido ofrecido por:



Texto: Víctor García

Mientras que el FC Barcelona ya es campeón de LALIGA EA SPORTS y suma actualmente 94 puntos -31 victorias en 37 jornadas antes del último encuentro-, el Real Madrid es segundo con 83. Por detrás, Villarreal CF y Atlético de Madrid llegan a la última jornada con 69 puntos donde se jugarán la tercera posición entre ellos en casa del equipo castellonense. Una ‘final’ con dos equipos de UEFA Champions League a los que también acompañará el año que viene el Real Betis Balompié, que finalizará quinto la temporada independiente de lo que suceda en esta última jornada.

Emoción por los últimos puestos europeos

A partir de ahí, la emoción en la pelea europea llega con el Celta en sexta posición con 51 puntos, solo tres más que el Getafe CF (48), el único equipo que todavía puede arrebatarle esa plaza que da acceso a la UEFA Europa League. Por detrás, Rayo Vallecano (47) y Valencia CF (46) también mantienen opciones continentales, aunque pendientes de que el Getafe CF no gane para disputar la próxima temporada la UEFA Europa Conference League.

Los jugadores del Celta celebran en San Mamés un triunfo que alimenta la ilusión celeste en el cierre de temporada - Foto: LALIGA

El equipo gallego recibirá al Sevilla FC dependiendo de sí mismo para conservar su plaza de UEFA Europa League, mientras que el Getafe jugará en casa ante CA Osasuna que lucha por mantener la permanencia y el Rayo Vallecano visitará en Vitoria al D. Alavés que ha confirmado su presencia la próxima campaña en LALIGA EA SPORTS con la posibilidad de aprovechar cualquier tropiezo y repetir puesto de Conference League como hizo el año pasado. A falta de 90 minutos, en esa zona la clasificación no solo se mira por puntos, sino también por la sensación de oportunidad histórica ya que una victoria puede cerrar una temporada europea y un error puede abrir la puerta a otro.

Aihen celebra con rabia y orgullo uno de los tantos de la Real Sociedad en una noche de fiesta en el Reale Arena - Foto: LALIGA

El Valencia CF, noveno con 46 puntos, tiene un cierre exigente ante el campeón, el FC Barcelona, pero aún forma parte de esa pelea por la zona continental y quién sabe si puede terminar siendo un equipo de Conference League. De hecho, si el Rayo logra ganar precisamente su final continental el próximo 27 de mayo, jugaría directamente la UEFA Europa League la temporada que viene, dejando libre su puesto por la Conference League. No es tan descabellado pensar que el Valencia pudiera terminar disputando esta competición el curso que viene. Para ello, eso sí, debe ganar obligatoriamente al Barça y esperar a ver qué hacen el Getafe y el Rayo Vallecano.

Por detrás, Real Sociedad y RCD Espanyol de Barcelona suman 45 puntos, aunque con escenarios muy distintos. La Real Sociedad tiene asegurada su presencia en la UEFA Europa League como campeón de Copa del Rey, mientras que el Espanyol todavía mantiene una mínima opción continental, aunque necesitaría ganar por más de cinco goles a la Real Sociedad y esperar además una derrota del Getafe. El calendario añade precisamente ese cruce directo entre ambos equipos en una última jornada que mantiene viva la emoción hasta el final.

David Soria celebra un triunfo que impulsa al Getafe en el tramo decisivo de la temporada - Foto: LALIGA

Una última jornada con mucho más que tres puntos

Qué poco separa la gloria de Europa de la lucha por la permanencia en LALIGA EA SPORTS. En ese tramo de la tabla, el legado también se mide en ambición ya que, para algunos clubes, Europa puede significar el premio a una temporada de regularidad. La noche del domingo será la noche del transistor porque cada gol en otro estadio también se celebra o se sufre como propio. No se trata solo de ganar el último partido, sino de llegar al final con algo que defender.

La calculadora de la permanencia y la mayor emoción posible

La parte baja de LALIGA EA SPORTS llega más apretada aún si cabe que esa pelea por Europa. Levante UD, CA Osasuna y Elche CF suman 42 puntos, mientras que el Girona FC marca el descenso con 40 y el RCD Mallorca aparece con 39. El Real Oviedo, con 29, ya está descendido, pero el resto de la pelea mantiene una tensión que se resolverá en poco más de hora y media.

El calendario concentra varios partidos decisivos. El Girona-Elche CF es el gran cruce directo de la permanencia, con el equipo catalán obligado a recortar los dos puntos que le separan del conjunto ilicitano. Si gana, se queda. Cualquier otro resultado no le vale.

Cristhian Stuani celebra un gol que puede ser clave para la permanencia - Foto: LALIGA

El Mallorca, por su parte, es el que más complicado tiene salvarse, aunque recibirá al colista, el Real Oviedo. Deberá ganar y que el Levante empate o pierda ante el Real Betis, que Osasuna pierda ante el Getafe y que el Elche CF también caiga ante el Girona.

El Levante UD, con una segunda vuelta extraordinaria, depende de sí mismo para no descender y ‘solo’ necesita puntuar ante el Real Betis para salvarse. Si pierde, también necesitaría una carambola para descender: victoria del Girona sobre el Elche, Osasuna puntuando contra el Getafe y que el Mallorca gane.

Especial atención a Osasuna en su partido ante el Getafe. Con un punto ya evita el descenso. Sin embargo, con una derrota, necesitará que ni el Mallorca ni el Girona ganen sus duelos. Por otro lado, el Elche necesita sumar ante el Girona para mantenerse. Si pierde y el Mallorca gana al Real Oviedo, desciende… aunque si Osasuna no puntúa, también se salvaría.

Víctor Muñoz celebra con la grada un gol que desató otra tarde de emoción - Foto: LALIGA

La permanencia tiene un componente más intenso y de auténtica final, en el que la afición no acompaña desde la comodidad de la celebración, sino desde la responsabilidad sentimental de estar cuando más cuesta. El factor de la grada será más decisivo que nunca sabiendo que un detalle puede cambiarlo todo.

LALIGA HYPERMOTION, dos jornadas para decidir el ascenso

En LALIGA HYPERMOTION ya hay un ascendido, el R. Racing, que busca afianzar su título con 78 puntos -cuatro por encima del RC Deportivo y siete sobre la UD Almería-. Gallegos y andaluces desean acompañar a los cántabros en esa plaza de ascenso directo y con dos jornadas por disputar, una victoria puede dejarlo prácticamente todo cerrado y un tropiezo puede convertir la última fecha en una prueba de máxima presión.

Villalibre encarriló el ascenso del R. Racing con un gran gol - Foto: LALIGA

Para el Dépor, que juega en Valladolid este fin de semana, el final tiene una alta carga emocional por lo que supondría volver a la élite ocho años después, mientras que para el Almería la oportunidad de este fin de semana pasa por ganar en Gijón ante el Real Sporting y esperar. Esta jornada hay quien ya puede hacer más grande su legado.

El PLAYOFF DE ASCENSO, una frontera que todavía puede cambiar

Por detrás del ascenso directo, el PLAYOFF DE ASCENSO mantiene una pelea especialmente interesante. El Almería cuenta con 71 puntos, Málaga CF y UD Las Palmas suman 69, CD Castellón y Burgos CF están igualados con 66 y SD Eibar aparece con 64. La diferencia entre estar dentro o fuera se concentra ahora mismo en el sexto puesto, donde el Castellón conserva la plaza de promoción con los mismos puntos que el Burgos y solo dos más que el Eibar.

Esa igualdad convierte las dos últimas jornadas en una carrera de resistencia mental. Para el Málaga y Las Palmas, el objetivo pasa por asegurar el PLAYOFF DE ASCENSO y llegar con buenas sensaciones. Para Castellón, Burgos y Eibar, cada partido puede alterar la frontera. La presión no está solo en ganar, sino en hacerlo sabiendo que cualquier fallo puede ser aprovechado de inmediato por un rival directo.

El Málaga CF remontó al Sporting y sigue luchando por el PLAYOFF DE ASCENSO - Foto: LALIGA

El PLAYOFF DE ASCENSO tiene además una particularidad que lo hace todavía más emocionante: una vez dentro, empieza otra competición. Llegar tercero, cuarto, quinto o sexto marca el camino, pero no garantiza el desenlace. Por eso, estas dos jornadas no solo deciden quién entra, sino también cómo llega cada equipo al momento más decisivo de la temporada. En ese punto, la grada vuelve a tener un papel diferencial. No suma puntos en la clasificación, pero puede sostener al equipo cuando el cansancio y la presión empiezan a marcar cada detalle.

El legado de la permanencia se mide en resistir

La zona baja de LALIGA HYPERMOTION llega con cuatro equipos en descenso y varios clubes pendientes de cerrar la salvación. CD Mirandés tiene 37 puntos, SD Huesca y Cultural y Deportiva Leonesa suman 37 tras el empate entre oscenses y pepineros en Butarque, mientras que el Real Zaragoza aparece último con 35. Por encima, el Cádiz CF marca la primera posición fuera del descenso con 40 puntos y el CD Leganés alcanza los 43 tras sumar un punto en casa ante la SD Huesca.

Sergi Enrich empuja al Huesca y a su afición en un tramo final de temporada marcado por la pelea por la permanencia - Foto: LALIGA

La distancia es corta y el margen de error ya no existe. El Zaragoza, por historia y dimensión, afronta una situación especialmente delicada necesitando ganar sus dos compromisos y esperar carambolas. Otro histórico como es el Cádiz, con tres puntos de ventaja sobre el descenso, necesitaría una victoria para no bajar.

En esta parte de la tabla, el legado no se construye desde la épica cómoda, sino desde la resistencia y el orgullo. Mantenerse en LALIGA HYPERMOTION significa proteger un proyecto, una identidad y una conexión con la afición. No les espera un título o un trofeo al final de temporada, pero sí puede haber una celebración igual de intensa al seguir perteneciendo a una categoría que nadie quiere abandonar.