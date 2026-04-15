El hotel Las Arenas acoge una nueva edición de los Premios Empresa del Año Banco Sabadell

Texto: Jaume Vidagañ

La economía valenciana volverá a vestirse de gala el próximo lunes 27 de abril con motivo de la celebración de una nueva edición de los Premios Empresa del Año, organizados por Banco Sabadell y Prensa Ibérica. Esta es una cita ya consolidada en el calendario empresarial de la Comunitat Valenciana en la que se reconoce el talento, la capacidad de innovación y el compromiso del tejido empresarial valenciano en un contexto marcado por la transformación económica y los nuevos desafíos globales.

La ceremonia tendrá lugar en el emblemático Hotel Las Arenas, un escenario habitual para las grandes citas empresariales y sociales de la ciudad de València. Allí se darán a conocer los nombres de las empresas y empresarios que, a juicio del jurado, han destacado durante el último año por su aportación al desarrollo económico y social de la Comunitat Valenciana.

En esta edición, los Premios Empresa del Año mantienen sus ocho categorías, que abarcan un amplio espectro de realidades empresariales. Siete de estos reconocimientos serán decididos por un jurado compuesto por representantes destacados del ámbito económico, institucional y académico. Así, se otorgarán los galardones a Premio Empresa del Año Banco Sabadell, Premio Empresario del Año Banco Sabadell, Premio Empresa Familiar, Premio Empresa más Sostenible, Premio Empresa más Internacional, Premio Empresa con más Impacto Social y Premio Trayectoria.

El octavo premio, el de Mejor Startup del Año, introduce una vez más la participación directa de la ciudadanía, reforzando el vínculo entre el ecosistema emprendedor y la sociedad. La votación popular se abrirá entre el 16 y el 19 de abril, un periodo en el que los lectores podrán elegir el proyecto emergente que consideren más prometedor. Este reconocimiento se ha consolidado como un escaparate para las nuevas generaciones de empresarios, que aportan dinamismo, innovación y nuevas formas de entender los negocios.

Un jurado de expertos

El jurado encargado de deliberar sobre los galardones ha estado formado este año por figuras de referencia en sus respectivos ámbitos. Entre ellos se encuentra María José Mainar, vicepresidenta de Cámara Valencia; Fernando Canós, director general adjunto y director Territorial Este de Banco Sabadell; Vicente Lafuente, presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV); Ángela Pérez, presidenta del Consejo Social de la Universitat de València; Juan Ramón Gil, director general de Contenidos de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía; Joan-Carles Martí, director de Levante-EMV; y Patrick Tous, Global Clientes Manager de Úbico.

La diversidad del jurado garantiza una visión plural y rigurosa a la hora de valorar las candidaturas, teniendo en cuenta aspectos como la innovación, la sostenibilidad, la proyección internacional o el impacto social. En un momento en el que la economía valenciana continúa adaptándose a los cambios estructurales, estos premios ponen el foco en aquellas iniciativas capaces de generar valor añadido y contribuir a un crecimiento más equilibrado.

Punto de reunión para el sector

Más allá de la entrega de los galardones, la gala del 27 de abril se presenta como un punto de encuentro para el empresariado valenciano. Directivos, emprendedores, representantes institucionales y agentes sociales se darán cita en un evento que, además de reconocer la excelencia, favorece el intercambio de ideas y la creación de sinergias. En este sentido, los Premios Empresa del Año actúan también como un termómetro del estado de salud del tejido productivo de la Comunitat.

Como es tradición, ese mismo día Levante-EMV publicará un suplemento especial dedicado íntegramente a los premios. En sus páginas, los lectores podrán conocer en profundidad el perfil de cada uno de los galardonados, así como las claves de su éxito y los retos a los que se enfrentan en el futuro. Este especial se ha convertido en una referencia informativa para quienes desean entender mejor la evolución del tejido empresarial valenciano.

A las puertas de una nueva edición, la expectación es máxima. Las candidaturas presentadas reflejan la diversidad y fortaleza del tejido empresarial valenciano, desde grandes compañías consolidadas hasta pequeñas y medianas empresas que destacan por su capacidad de crecimiento. Todas ellas comparten un denominador común: su contribución al desarrollo económico y social del territorio.