La Startup

Lola, Ernesto, Rafa y Andrea han descubierto Santander X, la plataforma global de emprendimiento de Banco Santander que apoya a emprendedores, startups y scaleups con sus proyectos. Han decidido unir fuerzas y montar su propio negocio, pero les falta lo más importante: una buena idea… ¿quién la tendrá?

El grupo no contará con Martín, que ha decidido no sumarse a la aventura. De hecho, cuando le propusieron formar parte de la startup, se rió tanto y durante tanto tiempo que casi bate un récord mundial. ¿Se arrepentirá de su decisión?

Café para Cinco es la serie audiovisual que se ha estrenado en las webs de Prensa Ibérica de la mano de Banco Santander para demostrar que aprender, conectar y evolucionar no tiene por qué ser aburrido. Con Arturo Valls como protagonista, la serie presenta en clave de humor conceptos del entorno empresarial, caminos para montar una startup, la irrupción de la IA en nuestras vidas o la importancia de seguir aprendiendo para mejorar tu empleabilidad. Entre cafés, risas, segundas oportunidades y planes de futuro, las vidas de Rafa, Martín, Ernesto, Andrea y Lola se entrelazan en Work Café Santander.

El objetivo de Café para Cinco es acercar al gran público la importancia de adaptarse al cambio, de conectar con otras personas, de mantener la curiosidad y de confiar en la formación a cualquier edad como herramienta para no quedarse atrás. Todo desde una perspectiva real y situaciones del día a día que podría vivir cualquiera de nosotros.

