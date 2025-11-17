Contenido ofrecido por:
Pero no es solo el clima lo que hace de Barcelona un lugar tan especial, lo verdaderamente cautivador es cómo su arquitectura, sus calles llenas de historia y su particular urbanismo convierten un paseo en una experiencia única. Cada barrio, cada plaza y cada rincón ofrece perspectivas diferentes, desde los contornos modernistas del Eixample hasta los callejones estrechos y llenos de vida del Barrio Gótico. Y andando se pueden descubrir detalles que de otro modo pasarían desapercibidos: portales antiguos, fachadas pintorescas, tiendas, placitas escondidas... Lugares que verdaderamente muestran la personalidad de la ciudad.
El invierno en Barcelona, además, dispone de una variada oferta cultural que acompaña estos paseos, con propuestas para todos los gustos. Museos, galerías, teatros y salas de conciertos mantienen viva la ciudad con exposiciones temporales, funciones especiales y festivales que aportan una riqueza artística incomparable. Se dice que el trayecto es una parte más del viaje y precisamente desde esta idea nace Barcelona Winter Walk, a modo de ruta urbana que une paseoy cultura para conocer la ciudad como un gran museo a cielo abierto. Porque no hay mejor forma de vivir Barcelona que recorriéndola a pie, dejándote llevar por su ritmo, su luz y su creatividad.
Barcelona Winter Walk invita a descubrir esta ciudad única en el mundo durante los meses de menos afluencia turística, los más auténticos, cuando mejor se puede apreciar la identidad, la tradición y la singularidad de esta capital del mediterráneo.
Uno de los artistas más influyentes del siglo XX y la potencia mundial más relevante de la época se dan cita en esta exposición. Una historia de reciprocidad e impacto mutuo que ayuda a comprender el pasado, presente y futuro del arte occidental. A través de obras clave y cartas personales, la muestra explora la relación entre Joan Miró y sus colegas americanos: Louise Bourgeois, Lee Krasner, Arshile Gorky, Alice Trumbull Mason, Jackson Pollock...
«Barcelona es la ciudad de los museos de autor, Miró, Tapies y Picasso dejaron su legado aquí»
Óscar, visitante del museo.
Barcelona refuerza su vínculo con uno de los grandes compositores de todos los tiempos, Gaetano Donizetti. El maestro italiano regresa al Liceu con ‘L’Elisir d’amore’, en una versión reinterpretada por Mario Gas y dirigida por Diego Matheuz. Fresca y llena de humor inteligente, combina la esencia clásica con una lectura actual, más cercana y dinámica, sin perder la musicalidad y el espíritu del original. Ideal para acercar la ópera a todos los públicos.
«El Liceu es una de las salas operísticas más relevantes de Europa, por su belleza y programación»
Joan, empleado del Liceu.
El Palau de la Música Catalana es merecedor de una visita tanto por su arquitectura como por su programación musical, y este invierno puede ser el mejor momento para hacerlo. Especialmente el 19 de diciembre, cuando acogerá el Oratorio de Navidad de Bach, una de las obras más apreciadas del compositor. Una función única que forma parte de Barcelona Obertura, iniciativa en la que también participan el Liceu y l’Auditori, y que quiere promocionar la ciudad a través de la música clásica.
«En Navidad el Palau tiene una atmósfera mágica que no se encuentra en ningún otro lugar»
Isabel, vecina de Ciutat Vella.
La Pedrera acoge la primera gran exposición en Barcelona dedicada a Cristina Iglesias, una de las figuras más relevantes de la escultura contemporánea internacional.
La muestra reúne más de una treintena de sus piezas, que no solo se contemplan, sino que se experimentan físicamente, caminando a través de ellas y sintiendo la forma, los materiales, las texturas... Además, su obra interactua con la arquitectura de la Pedrera y de Antoni Gaudí.
«El arte y la arquitectura de la ciudad ofrecen una experiencia sensorial única»
Markus, turista alemán.
En el Museu Tàpies, arte y reflexión forman parte de un mismo lenguaje. Su colección, aunque reúne las obras más emblemáticas del artista, no es solo una recopilación del trabajo de Tàpies, sino una invitación a comprender su universo creativo, donde cada pieza transmite un mensaje. Esta temporada, además, esa conversación se amplía con las obras poéticas de André du Colombier, expuestas temporalmente en el museo, y que invitan a mirar desde la sutileza y la intuición.
«Cada obra tiene su mensaje. Te hace pensar en cómo Tàpies veía el mundo»
Íñigo, turista extremeño.
Barcelona Art Season es la nueva marca que impulsa la proyección internacional de la escena artística de la ciudad. Nacida de la colaboración entre los principales centros de arte, busca conectar la promoción turística con la oferta expositiva para consolidar a Barcelona como referente cultural. Reúne las muestras más destacadas de la temporada, como ‘El Arte y la cultura de Panáfrica’, en el MACBA, o ‘Ubú. Pintor Alfred Jarry y las artes’, en el Museu Picasso.
«Barcelona es referente en diseño gracias a sus grandes pioneros, una industria potente y sus escuelas»
Lucía, Estudiante de Arte y Diseño.
Escudella i carn d’olla es el nombre del primer plato de cuchara documentado en Europa. Se trata de un caldo de carne, embutidos y verduras que antaño era una comida cotidiana para los catalanes, y que ahora es el plato estrella de las fiestas navideñas.Todavía hoy se sirve en los restaurantes tradicionales, pero también en establecimientos de alta cocina, con propuestas que la reinterpretan para añadirle un toque contemporáneo. Sea como sea, su delicioso sabor nunca decepciona.
«Una receta muy nuestra. Caliente y reconfortante, así sabe el invierno en Catalunya»
Agnés, comerciante de l’Eixample.
Hace ochocientos años, el rey Jaime I de Aragón pidió a sus cocineros que crearan un postre exquisito con el que poner el broche final a la boda de su hija. Así nació el turrón, una mezcla de almendras, miel y huevo. Con el paso de los años, se ha convertido en el dulce navideño por excelencia y es habitual encontrarlo en todas las mesas durante las fiestas. Hoy se puede disfrutar del turrón más tradicional o de las increíbles variedades creadas por los pasteleros y chefs más innovadores.
«Cada año pruebo una nueva variedad de turrón y siempre logra sorprenderme»
Daniela, argentina viviendo en Barcelona.
Con el encendido de luces el 22 de noviembre, Barcelona da inicio a las fiestas. La ciudad albergará eventos como ‘Barcelona Festival de Nadal’, que organiza 357 muestras de arte en las calles, o ‘Barcelona Luces de Navidad’, que transformará el espacio urbano en un mapa de luz.
Además, se exhibirán los belenes tradicionales en el Ayuntamiento. El Orfeu Català interpretará el Concierto de Navidad el 29 de diciembre en la plaza de la Catedral. Y la cabalgata de Reyes desfilará la tarde del 5 de enero.
«No importa la edad que tengas, la cabalgata te transporta a tu infancia»
José Carlos, vecino de Les Corts.
También se puede disfrutar de Barcelona mientras se hace deporte. Correr por la ciudad es una muy buena forma de descubrir sus calles, sus monumentos y su estilo de vida.
Por eso, Turisme de Barcelona propone un recorrido a través de los contornos ondulantes de la Casa Batlló, las torres puntiagudas de la Casa de les Punxes y la elegancia del Recinto Modernista de Sant Pau. Tres joyas arquitectónicas de la ciudad que hacen del running una experiencia estética y cultural.
«Adoro correr en Barcelona, no importa por donde pases, encontrarás sitios geniales»
Sara, vecina de Sants.