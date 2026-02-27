Nuevo Volvo EX30, el SUV compacto premium eléctrico con diseño de inspiración escandinava que apuesta por el lujo y la calidad

Contenido ofrecido por:



Texto: FRANCESC BRANCHAT

Fundada en 1927, Volvo Cars es una de las marcas de automóviles más conocidas y respetadas del mundo, con ventas a clientes de más de 100 países. Actualmente es un líder en movilidad sostenible y su objetivo es proporcionar a las personas la libertad de moverse de forma personal y segura.

Volvo afronta 2026 con excelentes expectativas, con el lanzamiento del nuevo SUV eléctrico EX60. Además, el XC70 entra en su primer año completo de producción y ventas, el EX90 “model year 2026” llegará a más clientes y el EX30 completa su primer año entero de producción en la ciudad belga de Gante.

Tecnológico y muy equipado

Destinado al segmento B-SUV premium (4,23 m de longitud), el nuevo Volvo EX30 permite acceder al coche eléctrico por un coste similar al de un vehículo equivalente de combustión. Minimalista en su diseño y de equilibradas proporciones, su frontal se identifica por la parrilla cerrada y por unos grupos ópticos que suponen una interpretación digital del martillo de Thor.

El lujoso interior del SUV compacto de Volvo destaca por su ergonomía, minimalismo y materiales de alta calidad. Está disponible en cuatro niveles de equipamiento distintos, denominados Essential, Core, Plus y Ultra. Cada uno de ellos tiene su propia personalidad, con posibilidad de escoger, por ejemplo, entre diferentes propuestas de iluminación ambiental. Otras características destacadas del EX30 son la posibilidad de equipar techo panorámico, o cámara de 360º con vista 3D y Park Pilot Assist, de ayudas para el conductor.

La experiencia de usuario del Volvo EX30 marca nuevas referencias en su segmento e incorpora la última versión del sistema de infoentretenimiento de Volvo, en colaboración con socios tecnológicos como Google, Apple y Qualcomm. Equipa una función de llave digital y mediante una aplicación es posible gestionar el cierre de puertas, la activación de la climatización o la localización de estacionamiento.





Hasta 475 km de autonomía

Fruto de su liderazgo y experiencia en vehículos eléctricos, Volvo ofrece en el EX30 una completa oferta mecánica, formada por tres opciones de motores y dos tipos de baterías. La configuración Single Motor combina una batería con capacidad de 51 kWh y un motor con potencia de 272 CV (200 kW) que permite acelerar de 0 a 100 km/h en 5,7 segundos. La autonomía WLTP alcanza 337 km y el consumo combinado WLTP es de 17,2 kWh/100 km.

Denominado Single Motor Extended Range, el segundo nivel ofrece una batería de 69 kWh que permite alcanzar hasta 475 km de autonomía, según ciclo WLTP. La potencia es de 272 CV (200 kW), acelera de 0 a 100 km/h en 5,3 segundos y el consumo combinado WLTP es de 17 kWh/100 km.





El Volvo EX30 Twin Motor Performance es la versión de mayor rendimiento. Equipa dos motores eléctricos que permiten disfrutar de tracción a las cuatro ruedas. La potencia es de 428 CV (315 kW) y la autonomía WLTP puede alcanzar 450 km. El consumo es de 17,5 kWh/100 km y acelera de 0 a 100 km/h en 3,6 segundos.

Las operaciones de recarga son muy rápidas. En una estación de carga rápida de corriente continua, es posible pasar del 10% al 80% en 26 minutos. Al seleccionar una estación de carga como destino, el vehículo preacondiciona la batería para optimizar su temperatura y reducir tiempos de recarga. Desde la pantalla central, el conductor puede ajustar el amperaje, el nivel de carga deseado y la hora de inicio.





EX30 Cross Country, experiencia aventurera

La gama del Volvo EX30 ofrece atractivas versiones, como el EX30 Black Edition que cuenta con detalles exteriores en negro brillante para reforzar la potente personalidad del vehículo.

La oferta se completa con la aventurera versión “Cross Country”. Disponible con tracción integral, añade un aumento de la distancia al suelo y equipa ruedas de mayor tamaño, protectores de bajos y guardabarros de superior anchura. También añade detalles distintivos como el escudo delantero y la tapa del maletero en un color oscuro especial y en la partera delantera se muestra la topografía del macizo de Kebnekaise, situado en la Suecia ártica.





En su interior incorpora prácticas soluciones para confortar los desplazamientos, como espacios portavasos, un cajón portaobjetos extraíble y lavable o una práctica guía de carga en el espacio de maletero.

Ahora con cargador Wallbox incluido... y también la instalación

Olvídate de las preocupaciones de la instalación. Nos encargamos de todo el proceso para que tu solo tengas que disfrutar de la carga de tu vehículo eléctrico.

Desde 28.600 €* con Wallbox e instalación incluida y además, benefíciate de las ayudas del Gobierno.

*Consulta las promociones vigentes en tu concesionario (IVA/IGIC no incluidos)