Hidralia lleva el agua a todas las personas a través de la innovación

Contenido ofrecido por:



Naciones Unidas promueve cada 22 de marzo el Día Mundial del Agua para sensibilizar sobre la importancia vital de este recurso natural. La campaña de este año, Agua y Género, pone de manifiesto cómo la falta de acceso al agua potable y saneamiento afecta especialmente a mujeres y niñas, limitando sus oportunidades educativas, económicas y de desarrollo. Bajo el lema “Donde fluye el agua, crece la igualdad”, la iniciativa ensalza el liderazgo femenino en la gestión de los recursos hídricos como clave para asegurar un modelo más equitativo y sostenible.

Aunque España cuenta hoy en día con servicios de agua de alta calidad, es uno de los países europeos más afectados por el estrés hídrico. El cambio climático, con sequías prolongadas y lluvias torrenciales, impacta especialmente a poblaciones en situación de vulnerabilidad, por lo que ante este desafío, resulta fundamental avanzar en economía circular regenerando el agua, valorizando residuos y desplegando energías renovables.

El compromiso de Hidralia

Hidralia, del grupo Veolia, cuenta con la capacidad operativa, el conocimiento experto y la tecnología consolidada para una gestión eficiente de los recursos. Además, trabaja con un sólido compromiso: garantizar que todas las personas tengan acceso al agua de manera inclusiva y sostenible, a través de la innovación, las alianzas público-privadas y el diálogo en todo el territorio.

Pionera desde 2012 en la implementación de medidas sociales, la compañía estableció fondos y tarifas sociales para colectivos vulnerables antes de que la legislación lo exigiera. El plan de acción social de la compañía se basa en tres ejes: generación de oportunidades educativas, mejora de la ocupabilidad y creación de comunidades sostenibles.

Entre otras iniciativas, destacan los pactos sociales, un modelo de gobernanza abierto y participativo con agentes sociales, económicos e instituciones locales, que renueva anualmente sus objetivos para multiplicar el impacto social positivo, como ya ha hecho en los municipios de Huelva y San Fernando.

Innovación para la resiliencia

A través de la digitalización, la economía circular y la colaboración con instituciones, centros tecnológicos, universidades y start-ups, la compañía impulsa proyectos estratégicos que optimizan la gestión del ciclo integral del agua y garantizan la resiliencia de las infraestructuras y los territorios.

Hubgrade es el ecosistema tecnológico de Veolia, grupo al que pertenece Hidralia y que lidera la transformación digital mediante gemelos digitales, IA generativa, mantenimiento predictivo y analítica avanzada, procesando millones de datos diarios para optimizar la toma de decisiones en tiempo real.

La regeneración y reutilización del agua, junto con la valorización de residuos, la eficiencia energética y la preservación de la biodiversidad, son los ejes que han transformado a las antiguas depuradoras en ecofactorías, infraestructuras verdes que afrontan la escasez de recursos y los revalorizan, como ejemplifican la Ecofactoría la Ecofactoría BioSur (Granada), modelo al que siguen de cerca otras depuradoras andaluzas gestionadas por el grupo, como la EDAR de Roquetas.

La EDAR de Roquetas de Mar, además, se ha convertido en la primera en Europa en suministrar agua regenerada que alcanza la calificación AA, la más alta calificación, destinada al riego agrícola intensivo, gracias su innovador proceso de terciario, impulsado por la Junta de Andalucía.

Asimismo, esta instalación ha desarrollado un sistema de tratamiento innovador que permite conservar los nutrientes presentes en el agua residual tratada, ajustando su conductividad para hacerla apta para el riego sin efectos negativos sobre los cultivos. Esto ha sido posible gracias al desarrollo del proyecto Nutriloop - financiado por Veolia y ejecutado por Cetaqua con la colaboración de Hidralia y el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (IFAPA)-, que tras un año de investigación y trabajo experimental, ha demostrado que el agua regenerada rica en nutrientes es una solución innovadora sostenible y segura para el sector agrícola. Los resultados preliminares confirman que el agua regenerada rica en nutrientes no solo permite regar los cultivos de manera segura, sino que además actúa como fuente de fertilización.

Todas estas iniciativas, contribuyen a un futuro más saludable, próspero e inclusivo, con servicios eficaces, sostenibles y adaptados a las necesidades reales de las comunidades.