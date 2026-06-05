Hidralia impulsa la seguridad ambiental para las generaciones futuras

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Hidralia, empresa medioambiental andaluza de gestión del ciclo urbano del agua y que forma parte del grupo Veolia, referente global en iniciativas para la transformación ecológica, trabaja con el objetivo de descarbonizar, descontaminar y regenerar los recursos naturales, haciendo una clara contribución tanto en mitigación como en adaptación en los 54 municipios en los que gestiona el servicio del agua tanto de forma directa como a través de sus participadas (Aguas de Benahavís, Aguas de Huelva, Aguas de Montilla, Emasagra, Aguasvira, Agua de Torremolinos).

Con un equipo de más de 800 personas en Andalucía, abastece más de 132 hm3 de agua a más de 1,4 millones de personas, alcanzando la autosuficiencias energética en el tratamiento del agua, aumentando la capacidad de generación de energía verde (principalmente fotovoltáica) hasta producir 14,87 GWh, incluyendo sus participadas, obteniendo un 22,72% de energía producida respecto a la consumida.

Seguridad ambiental frente al cambio climático

Las soluciones de la compañía ofrecen seguridad ambiental a la ciudadanía en los territorios donde opera mediante tres ejes clave principalmente: garantizar la disponibilidad y calidad de recursos naturales esenciales como el agua; implementar una economía circular para dar una nueva vida a los residuos; y reducir la contaminación y descarbonizar para proteger tanto la salud humana como la actividad industrial.

Seguridad ambiental significa, por lo tanto, garantizar la disponibilidad de recursos esenciales para la vida cotidiana en cualquier circunstancia. El agua es vital para la agricultura y la alimentación; la energía, imprescindible para infraestructuras críticas como hospitales; y la gestión de residuos, fundamental para proteger la salud humana y ambiental.

Por ello, la compañía trabaja para seguir manteniendo sus servicios incluso en situaciones críticas como episodios de sequía o conflictos geopolíticos. Esto es fundamental para el bienestar de las personas y para la industria, la agricultura y las administraciones públicas, ya que los recursos naturales sustentan el sistema económico y social, protegiendo la vida de las comunidades.

Hidralia, a través de Veolia, pone a disposición su capacidad operativa, conocimiento experto y tecnología consolidada para una gestión eficiente de los recursos naturales, generando de este modo un impacto positivo a nivel ambiental, social y económico.

Mitigación

La estrategia de mitigación consiste en reducir de forma significativa las emisiones de CO₂ y mejorar la huella ambiental mediante soluciones de eficiencia energética, valorización de residuos, recuperación de recursos derivados del tratamiento de aguas residuales o producción de energía renovable local.

En este ámbito, destaca el trabajo que está realizando Hidralia y Veolia, en el Complejo Ambiental Copero (Sevilla) que integra la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) y una gran Planta de Compostaje, donde se ubica el modelo integrado de gestión de lodos de depuración y de otros residuos orgánicos que impulsa el desarrollo de la economía circular en Sevilla y su área metropolitana. El reto es el de valorizar los lodos procedentes de la depuradora a través del compostaje para lograr que más de 45.000 toneladas anuales se puedan aplicar en suelos agrarios.

Lodos Copero.

En el ámbito del reciclaje, destaca infraestructuras como la que gestiona Veolia en Alcalá de Guadaira de Sevilla, especializada en la reutilización en plásticos industriales, posconsumo y agrícola, que junto a la Torremejía (Badajoz) han tratado 130.000 toneladas de plástico en 2025, dándoles una nueva vida.

Por otro lado, la compañía transforma residuos forestales, agrícolas y de podas urbanas en energía térmica y eléctrica integrando toda la cadena de suministro de la biomasa, desde el bosque hasta las instalaciones finales. Veolia también promueve la geotermia como una tecnología clave para la descarbonización, utilizando el calor del subsuelo para proporcionar calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria.

Adaptación

Paralelamente, Hidralia implementa soluciones integrales de adaptación para garantizar la preservación y disponibilidad de los recursos hídricos, tanto de fuentes convencionales como no convencionales, frente al cambio climático. La regeneración y reutilización del agua, la desalinización o la resiliencia de las infraestructuras son ejes fundamentales de esta estrategia.

La compañía es pionera en el modelo de ecofactoría, que transforma las antiguas depuradoras en infraestructuras generadoras de recursos y beneficios ambientales. En ellas, además de regenerar el agua para nuevos usos urbanos, agrícolas e industriales, se convierten los residuos en nuevos recursos, se produce energía renovable y se preserva la biodiversidad del entorno.

La ecofactoría BioSur de Granada, que produce cerca de cuatro millones de kilovatios hora, es hoy un referente de autosuficiencia energética. La instalación produce más energía eléctrica de la que necesita para operar, gracias a la cogeneración de biogás obtenido a partir de los fangos del proceso de depuración.

Ecofatoría de Roquetas.

Hidralia está detrás de otro hito en la depuradora de Roquetas de Mar (Almería), en transición para convertirse en ecofactoría. La Junta de Andalucía ha impulsado su proceso de terciario, lo que garantiza que las aguas depuradas puedan utilizarse para otros usos y el trabajo de Hidralia ha logrado que se convierta en la primera en Europa en suministrar agua regenerada con la calificación AA, la más alta que existe y que permite que esta agua pueda ser utilizada para otros usos como el riego de parques y jardines o el baldeo de calles, y para usos recreativos, una serie de posibilidades que se está trabajando para que puedan hacerse realidad y lograr un importante ahorro de agua en el futuro.

Hidralia es también un referente a nivel de recarga de acuíferos. Las masas de agua subterránea, en tiempos de sequía, son imprescindibles para paliar el déficit del agua embalsada en superficie. En esta línea destaca el proyecto Life Matrix, donde Cetaqua (entidad coordinadora del proyecto) junto a Hidralia, Acosol y la Universidad de Málaga, trabaja para demostrar la viabilidad de recargar los acuíferos costeros con agua regenerada sometida a tratamientos adicionales. Se espera aportar al acuífero del piloto, bajo la depuradora de la Víbora en Marbella, en torno a un 15% de sus recursos medios anuales.

Veolia demuestra que la seguridad ambiental es posible cuando innovación y compromiso dan lugar a soluciones que garantizan la disponibilidad de los recursos y la resiliencia de los territorios. Actuar por el clima es una responsabilidad compartida que Veolia asume cada día en beneficio de las comunidades del presente y del futuro.