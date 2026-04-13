La intervención de Squirrel Media en el III Encuentro de Empresas en Renta 4 puso de relieve un modelo de negocio singular dentro del sector de medios y entretenimiento, caracterizado por una fuerte integración vertical, un crecimiento acelerado y una estrategia intensiva en adquisiciones.

Pablo Pereiro

La compañía se define como un grupo de entretenimiento tecnológico integrado, estructurado en tres pilares: Media, Contenidos y Network. Este enfoque permite generar sinergias recurrentes entre sus distintas líneas de negocio, configurando un modelo tipo “flywheel” en el que cada unidad impulsa el crecimiento del conjunto. Uno de los principales mensajes de la presentación fue el elevado crecimiento experimentado en los últimos años. Squirrel ha pasado de aproximadamente 30 millones de euros de ingresos a más de 300 millones en términos proforma en un periodo de cinco años, lo que refleja una expansión extraordinaria tanto orgánica como inorgánica. En 2025, la compañía reportó ingresos consolidados de 243 millones (+69%), EBITDA de 26 millones (+32%) y una mejora significativa del beneficio por acción.

Este crecimiento se ha apoyado en un modelo de integración diferencial. La compañía adquiere participaciones iniciales del 51% en empresas del sector, generalmente conocidas previamente (clientes, proveedores o líderes de nicho), alineando intereses mediante el pago en acciones. Posteriormente, completa la adquisición hasta el 100% en un plazo aproximado de cinco años, también mediante acciones. Este esquema permite retener a los fundadores y equipos directivos, favoreciendo la continuidad operativa y la generación de valor a largo plazo. Desde el punto de vista financiero, Squirrel destaca por mantener una disciplina en el crecimiento, con niveles de endeudamiento moderados (DFN/EBITDA cercano a 1x en proforma) y acceso a financiación tanto bancaria como de mercado en condiciones favorables. Además, la compañía combina generación de caja operativa con el uso de sus acciones como moneda de cambio, lo que le permite sostener un elevado ritmo de adquisiciones.