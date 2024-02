La embajadora de Sudáfrica: “El apartheid imponía leyes represivas como Israel en Palestina”

El público prorrumpió en aplausos cuando los presentadores del acto pronunciaron el nombre de la embajadora de Sudáfrica en Madrid. Sankie Mthembi-Mahanyele estaba, junto a otra docena de jefes de misión en España, en un acto organizado por Izquierda Unida en la sede del Parlamento Europeo para hablar sobre la guerra de Gaza. El momento simbolizaba el nuevo estatus internacional que ha adquirido el país africano. Su decisión de presentar un caso contra Israel en la Corte Penal Internacional por genocidio le ha valido la admiración de la parte de la población global que está espantada con la matanza de cerca de 30.000 personas en la Franja.

Mthembi-Mahanyele fue ministra con Nelson Mandela. Antes, había sido activista contra el apartheid, el sometimiento de la mayoría negra por la minoría blanca que terminó en 1992. Trabajó como periodista en la radio del movimiento de liberación en el exilio, en Zambia. Recibe a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, en su despacho en la sede de la embajada en Madrid.

¿Cómo valora el nuevo papel de Sudáfrica en la escena internacional? La demanda en la Corte Internacional de Justicia es una muestra de la preocupación de Sudáfrica sobre lo que está ocurriendo en Gaza y Cisjordania. Pero también es un recordatorio a la comunidad internacional de que, cuando algo similar nos pasó a nosotros en Sudáfrica, fue la solidaridad internacional de Gobiernos, individuos, instituciones y ONG la que permitió que las voces de los oprimidos en Sudáfrica fueran escuchadas. Esta es nuestra contribución para garantizar que las voces palestinas sean escuchadas. Y también para que se comprenda que el asunto de Palestina está sin concluir, y por eso hay violencia y atrocidades en la región.

Se refiere a la ocupación… Y a la opresión, discriminación y apartheid que se está llevando a cabo bajo la mirada del liderazgo mundial.

Usted fue activista contra el apartheid… Fue en los años setenta y ochenta, cuando era estudiante de política. En Sudáfrica había opresión y discriminación. Si eras de un color diferente a los que gobernaban, es como si estuvieras cometiendo algún delito. Las leyes inhibían tus movimientos, el tipo de educación que podías recibir, los procesos económicos en los que en la que te podías implicar o dónde podías vivir. Leyes represivas. Siento que lo mismo está ocurriendo en Palestina, donde la gente no puede acceder al agua de lluvia en la cantidad que deseen, no pueden moverse libremente, hay un muro que los separa... Es casi lo mismo.

Sankie Mthembi-Mahanyele, embajadora de Sudáfrica en España. / XAVIER AMADO

Gaza está a miles de kilómetros. No hay implicación directa de Sudáfrica en el conflicto. ¿Es asunto suyo? La resolución del conflicto de Sudáfrica en los noventa, ¿no era asunto de nadie tampoco? Sudáfrica e Israel han firmado la Convención de Ginebra, la Convención de La Haya, y están vinculados por ello por la ley internacional humanitaria y las leyes de derechos humanos. Para Sudáfrica, era importante decir que hay algo completamente equivocado en el hecho de que Israel no cumpla con esas leyes. Hay más de 25 resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el estatus de Palestina y el papel de Israel en Gaza y Cisjordania. Israel ha ignorado todas, no las cumple, siente que no está obligado a responder. Eso también pasaba en Sudáfrica hace muchos años.

Y luego está el pensamiento de Nelson Mandela… Cuando fue liberado, en 1990, dijo que había muchas similitudes entre Palestina y Sudáfrica, especialmente el colonialismo, de un tipo único. Aseguró que hasta que los palestinos no fueran libres, Sudáfrica no lo sería. Tenemos una histórica relación con la Organización para la Liberación de Palestina [germen de la Autoridad Nacional Palestina]. Compartimos el objetivo común de autodeterminación, libertad y derechos humanos.

Usted trabajó en el Gobierno de Mandela… Sí, como viceministra de Población y Bienestar y luego fui ministra de Vivienda.

Y, ¿realmente hablaba del asunto palestino en privado? Sí, era algo sobre lo que tenía una opinión muy fuerte, un asunto muy sensible para él. Para él se trataba de justicia, de equidad, de trato igual para la gente independientemente del color de su piel o su religión.

Usted ha dicho que, como firmante del Estatuto de Roma [por el que se establece el tribunal internacional de La Haya], Sudáfrica tiene un deber con Gaza. Pero, en 2015, ustedes se negaron a ejecutar la orden de detención del presidente de Sudán, Omar al Bashir, acusado de cometer crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en el conflicto de Darfur (Sudán) [que causó la muerte de más de 400.000 personas]. El asunto por aquel entonces era que pensábamos que el tema de al-Bashir debía ser solucionado en su propio país. No queríamos adelantarnos a lo que decidieran los propios sudaneses, que no estaban tomando acción alguna contra él.

Pero había alegaciones de genocidio y una orden del Tribunal Penal Internacional para que fuera detenido y responder a esos crímenes… Lo que nos lleva al asunto de cuándo hay una violación de la legislación internacional. ¿Se aplica a todo el mundo? Han ocurrido cosas en muchos países, Siria, Afganistán, Irak, Libia… Decisiones equivocadas de Estados Unidos. ¿Entró en acción la ley internacional para reprenderlos? Recuerde que cuando ocurrió lo de al-Bashir había gente que ponía en duda que esa legislación internacional se aplicara de forma igualitaria a todos los firmantes.

Pero el sistema que ponían en duda entonces es el mismo que sí usan ahora. Creemos que debe ser corregido. Si Sudáfrica ha dado un paso equivocado, eso no impide que pueda hacer lo correcto. Si aquello fue un error, eso no significa que no podamos hacer ahora lo correcto.

El año pasado, su presidente, Cyril Ramaphosa, rechazó la detención de Vladímir Putin si asistía a la cumbre de los BRICS en Sudáfrica. Tenía una orden internacional de arresto. Es el mismo argumento. ¿A quién se aplican las leyes?

Él invadió un país… ¿Y qué hay de los otros que han violado la legislación internacional humanitaria? ¿Quién pide que se arreste a Netanyahu por las atrocidades que cometen en Gaza? Por eso la gente protesta contra los dobles raseros. El mundo está en un punto de inflexión, al borde del precipicio. Si aplicáramos las normas de forma igualitaria a todo el mundo, no habría esa sensación…

Sobre ese punto de inflexión mundial: parece Sudáfrica es ahora una suerte de portavoz del llamado sur global, cuya voz no se está escuchando lo suficiente... El sur global siente que se la relación con el norte debe ser de igual a igual y de respeto. Muchos en el sur global sienten también que deben diversificar, poder relacionarse con todo el mundo y no sólo con una parte. Alejarse del pensamiento de la Guerra Fría. Estamos en un entorno multipolar.

¿Se ha coordinado con España sobre el tema de Palestina? El Gobierno conoce nuestra posición, porque la hemos llevado a la Asamblea General de Naciones Unidas. Nuestra voz está también en el Movimiento de No-alineados [120 países que no se posicionan con ningún gran bloque]. El ministro de Exteriores español y el sudáfricano hablan frecuentemente cuando se ven en los eventos internacionales. Aquí he hablado con miembros del Gobierno, que también conocen nuestra posición.

¿Qué le parece la posición de España en el conflicto? Sánchez fue de los primeros en condenar los excesos de Israel en Gaza. Es muy positivo escuchar al Gobierno de España decir que es el momento de reconocer el Estado de Palestina. Y escuchar al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, decir que es el momento de tomarse en serio la creación de un Estado palestino, con Palestina como parte de las negociaciones sobre su futuro. Y que se apoye el alto el fuego. España es una voz positiva que se suma a la de aquellos que piden como objetivo final un alto el fuego definitivo. Esperamos que más gente nos apoye en nuestra causa en la Corte Internacional de Justicia.

¿Cree que España lo hará? Hay algunas declaraciones al respecto que dan esperanza.