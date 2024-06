El populista Nigel Farage da un giro a la campaña en el Reino Unido y se presentará a las elecciones

El polémico político y presentador televisivo Nigel Farage ha dado un golpe de efecto este lunes a la campaña en el Reino Unido y ha anunciado que se presentará a las elecciones generales el próximo 4 de julio con la formación de derecha populista Reform UK, fundada por él mismo en 2018. El ex eurodiputado, una de las caras más visibles de la campaña a favor del Brexit, ha confirmado además que liderará la formación en los próximos cinco años, con el objetivo de ganar los comicios en 2029. Farage ha rectificado la decisión tomada hace apenas una semana, cuando descartó su candidatura, y ha añadido un problema más al Partido Conservador, que se mantiene muy por detrás del Partido Laborista en las encuestas.

“He estado en la calle en la última semana y he hablado con mucha gente, muchos de ellos jóvenes. Las encuestas todavía no lo han notado, pero os puedo decir que, después de 30 años en este mundo [de la política], algo está cambiando ahí fuera. Hay un rechazo a la clase política en este país como no se ha visto antes en la historia moderna”, ha dicho Farage en una rueda de prensa en Londres. “He cambiado de opinión porque no puedo decepcionar a la gente, y no los voy a decepcionar. El sentimiento de culpa que estaba sintiendo era demasiado grande”. Farage quiere liderar una “revuelta política” y ha pedido el apoyo de los votantes conservadores, así como a los laboristas del llamado “muro rojo” que votaron a Boris Johnson en 2019.

Voto conservador

El nuevo líder de Reform UK tratará de obtener un asiento en la Cámara de los Comunes tras siete intentos fallidos, y lo hará en esta ocasión en la circunscripción de Clacton, situada en el condado de Essex, al noreste de Londres. Un asiento que el Partido Conservador ganó en 2019 con más de un 70% de los votos y que se ha convertido en uno de los lugares donde la formación populista confía en sacar más votos que los laboristas y los ‘tories’. El partido UKIP, que Farage dirigió hasta la celebración del referéndum del Brexit, obtuvo su primer diputado en esta circunscripción en 2014. El discurso contra la inmigración será uno de sus principales reclamos, así como las bajadas de impuestos y la seguridad ciudadana.

La decisión anunciada este lunes supone un nuevo dolor de cabeza para la formación del primer ministro Rishi Sunak, que teme que el regreso del mediático político a la primera línea provoque una fuga de votos aún mayor hacia la derecha populista. Por ahora las encuestas sitúan a Reform UK como tercera fuerza más votada en todo el país con un 12% de los votos, a 11 puntos del Partido Conservador, que obtendría un 23%. Pero el gran beneficiado del movimiento de Farage será el Partido Laborista, que se verá favorecido por un sistema electoral que da el escaño al candidato más votado en cada circunscripción. La presencia de Farage como cabeza visible de Reform UK amenaza con robar votos a los ‘tories’ en circunscripciones en las que tienen opciones reales de ganar, lo cual podría acabar entregando el escaño a los laboristas.

Pocas opciones

“Farage sabe que Reform UK no ganará ningún escaño, pero no parece importarle que un voto a favor de su partido sólo ayude a los laboristas. Está haciendo exactamente lo que Keir Starmer [el líder laborista] quiere que haga”, ha dicho un portavoz del Partido Conservador. Sunak ha tratado de presentarse como la única opción capaz de hacer sombra a Starmer y ha insistido en que el voto para el partido radical es un voto perdido. Un mensaje que Farage ha rebatido este lunes al asegurar que, en algunas circunscripciones, Reform UK parte con ventaja sobre los conservadores y tiene más opciones de conseguir el escaño.

A la espera de ver el impacto del anuncio de este lunes sobre los electores, por ahora las encuestas apuntan a que el partido populista no obtendría la victoria en ninguna de las 650 circunscripciones, lo cual lo dejaría sin representantes en la Cámara de los Comunes. Según la última encuesta de YouGov publicada este lunes, el Partido Laborista obtendría 422 diputados frente a los 140 del Partido Conservador, una diferencia de 194 representantes que superaría a la obtenida por Tony Blair en 1997 y a la de Margaret Thatcher en 1983. Los liberaldemócratas cuadruplicaría su presencia en el Parlamento con 48 representantes, mientras que los nacionalistas escoceses del SNP obtendrían 17 diputados, casi un tercio menos que en 2019.