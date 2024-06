La guerra de Ucrania marca el 80 aniversario del Desembarco de Normandía: "La lucha entre la dictadura y la libertad no ha terminado"

Francia se ha vestido de gala este 6 de junio para celebrar el 80 aniversario del Desembarco de Normandía con una jornada cargada de actos conmemorativos, a los que han asistido 200 veteranos de la Segunda Guerra Mundial y 25 líderes internacionales, entre los que se encontraba el anfitrión, Emmanuel Macron; el presidente de EEUU, Joe Biden; el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski; los reyes de Inglaterra, Carlos y Camila, o el exsecretario de Estado de EEUU John Kerry, que fue condecorado en varias ocasiones en la Guerra de Vietnam. Otro de los asistentes ha sido el actor Tom Hanks, invitado habitual a los aniversarios tras protagonizar la película Saving Private Ryan (1998), ambientada en el Desembarco de Normandía y sus días posteriores. Pero más allá del boato, ha estado muy presente el actual conflicto en Europa, la guerra de Ucrania, que ya se encuentra en su tercer año después de que el 24 de febrero de 2022 las tropas del Kremlin invadieran el país eslavo.

"Aquí estos hombres desafiaron todo para liberar nuestra tierra, nuestra nación", ha agradecido Macron a los veteranos. La ceremonia estadounidense en el cementerio americano de Colleville-s-r Mer, donde están las tumbas de más de 9.300 soldados caídos en esa campaña, ha sido la encargada de inaugurar este Día D, con la presencia de Biden y su mujer, Jill, acompañados de Emmanuel y Brigitte Macron. En el acto, una decena de veteranos han recibido de la mano de los dos mandatarios la Legión de Honor, creada por Napoleón en 1802, para expresar la "eterna gratitud" a los soldados que participaron en la mayor operación militar de la historia.

Al acabar, con cierto retraso, el presidente francés se ha dirigido a la playa de Omaha para presidir el acto principal, la ceremonia internacional, donde le esperaban una decena de mandatarios y líderes internacionales. Sobre la arena, una poderosa imagen de unión, donde la verdadera protagonista de este aniversario ha sido Ucrania.

Ucrania, la gran protagonista

Al igual que en la ceremonia americana, el presidente estadounidense ha centrado su discurso en los paralelismos entre la Segunda Guerra Mundial y el conflicto actual con Rusia: "El aislacionismo no era la respuesta hace 80 años y no es la respuesta hoy", ha afirmado Biden. "Ante el regreso de la guerra a nuestro continente, (...) ante quienes pretenden cambiar las fronteras por la fuerza o reescribir la historia, seamos dignos de quienes desembarcaron aquí", ha manifestado Macron.

El apoyo al país eslavo se ha demostrado en cada palabra y en cada gesto, como cuando el público se ha puesto en pie y ha explotado en un largo aplauso a la llegada del presidente ucraniano. También, cuando un veterano se retiraba la gorra militar como respeto y le dirigía un tímido "thank you" a Zelenski.

Otra gran protagonista que ha sido Rusia, a pesar de ser la gran ausente de los actos de recuerdo. "La lucha entre la dictadura y la libertad no ha terminado. Aquí en Europa vemos un ejemplo claro", ha sentenciado Biden.

Un aniversario por la paz en plena guerra

"El 6 de junio es un día sin fin, un amanecer que vuelve a empezar", ha destacado Macron durante la ceremonia principal. Este aniversario no solo es especial por ser el octogésimo, para Francia tiene una particular simbología puesto que es el primero en el que el país galo ya no cuenta con ningún superviviente y, sobre sus hombros, recae ahora la responsabilidad de la memoria histórica. Podría ser el último aniversario con testimonios vivos del desembarco, pero también esta celebración cobra relevancia por el contexto geopolítico actua. "Es el ataque lo que nos entrena", ha subrayado Macron mientras le sobrevolaban varios aviones militares.

Ha sido un aniversario en el que se han celebrado los 80 años de paz en el Viejo Continente pero en plena guerra de Ucrania. De ahí, la relevancia de la presencia de Zelenski, quien tras las celebraciones tiene previsto reunirse con el ministro de Defensa francés y dará un discurso en la Asamblea Nacional.

Un importante dispositivo policial se ha activado para este 80 aniversario del desembarco con los ejércitos estadounidense y francés desplegados por toda la región de Normandía y las principales carreteras cortadas. Hoteles completos y calles engalanadas, porque nadie quería perderse una conmemoración que podría ser la última con testimonios vivos de aquel desembarco. En la mañana de este jueves, los más mayores paseaban por el cementerio americano de Normandía de la mano de los pequeños de la familia, explicándoles la historia de los que un día lucharon por la liberación de Europa. Dejándoles así una herencia histórica en vida.