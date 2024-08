Irán anuncia el desarrollo de nuevos misiles crucero ante un posible ataque a Israel

Irán ha anunciado este viernes que ha ampliado “considerablemente” su arsenal de misiles mientras se espera el ataque de la República Islámica contra Israel por el asesinato, la semana pasada, del líder político de Hamás, Ismail Haniya, en Teherán.

Israel no ha reclamado la autoría del asesinato de Haniya, pero existen pocas dudas al respecto. El palestino fue asesinado varias horas después de reunirse con el nuevo presidente iraní, Masud Pezeshkian, y el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí.

“En el mundo de hoy, uno o es poderoso para poder sobrevivir, o es forzado por sus enemigos a rendirse. No hay punto medio”, ha dicho este viernes el líder de la Guardia Revolucionaria iraní, el cuerpo de élite político-militar de Irán, Hosein Salamí, que ha continuado:

“Un gran número de misiles crucero han sido añadidos a la flota de la Guardia. Estos nuevos misiles tienen la capacidad de incorporar cabezas altamente explosivas, y son indetectables capaces de destruir y hundir sus objetivos con facilidad”.

Irán y su aliado, la milicia libanesa de Hizbulá, así, siguen amenazando a una Israel fortificada ante la mil veces anunciada venganza de los iranís y los libaneses por el asesinato de Haniya. Esta venganza, según había asegurado Estados Unidos, tenía que llegar a principios de esta semana. No ha sido así.

Diplomacia internacional

De hecho, durante los últimos días, la presión internacional contra Tel Aviv y Teherán se ha multiplicado: sobre todo desde Washington, que busca conseguir un alto el fuego en Gaza antes de que el hipotético ataque iraní “haga escalar el conflicto de tal manera que la situación salga de control”, ha dicho esta semana el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.

“Ya está sobre la mesa un acuerdo provisional, y sólo faltan por ultimar los detalles de su aplicación”, han dicho en un comunicado conjunto este viernes el presidente estadounidense, Joe Biden, el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, y el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani. “No hay más tiempo que perder ni excusas de ninguna de las partes para seguir atrasando la firma del acuerdo. Es hora de liberar a los rehenes, iniciar el alto el fuego y aplicar este texto”, ha continuado el comunicado.

Así, a través de la presión de estos tres países, el primer ministro israelí, Benyamín Netanyahu, ha aceptado mandar a sus negociadores a Doha, Catar, el 15 de agosto para esta posible última ronda de negociaciones con Hamás.

Un oficial estadounidense anónimo ha asegurado a la agencia ‘Reuters’, no obstante, que no se espera que el acuerdo sea firmado la semana que viene. “El comunicado conjunto [de este viernes] no ha sido diseñado para influir a Irán, pero queremos dejar claro que cualquier escalada en el conflicto puede dañar la esperanza de conseguir que Israel y Hamás lleguen a un acuerdo”, ha dicho esta persona anónima.

“Irán tiene dos prioridades separadas. La primera es establecer un alto el fuego duradero en Gaza, y que las fuerzas ocupantes [israelís] se retiren de la Franja”, ha dicho este viernes la misión de la República Islámica ante Naciones Unidas, que ha continuado: “Nuestra segunda prioridad es castigar al agresor”.