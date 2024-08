Max Schrems, el abogado que ha plantado cara a las grandes tecnológicas: "La transferencia de datos entre la UE y EEUU volverá a ser revocada"

Max Schrems (Salzburgo, 1987) es una figura reverenciada entre los expertos en privacidad. A los 23 años, cuando aún era un estudiante, el abogado y activista austríaco libró una batalla legal contra Facebook que le ha llevado a tumbar dos veces los tratados para la transferencia de datos entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, venciendo a ambas potencias y exponiendo las malas prácticas de los gigantes tecnológicos.

Este lunes, Bruselas y Washington sellaron un nuevo pacto que reabre el flujo transatlántico y que promete a los ciudadanos europeos que su intimidad no quedará en manos de agencias de inteligencia como la NSA. Para Schrems, el acuerdo es más de lo mismo. "Volverá a ser revocado", explica en una entrevista telefónica con EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica. Es por eso que desde noyb, la organización sin ánimo de lucró que fundó, lo llevará ante los tribunales. ¿A la tercera va la vencida?

La Comisión Europea (CE) dice que ahora EEUU sí ofrece garantías de privacidad y que sus servicios de espionaje no abusarán de nuestros datos, pero también lo dijo anteriormente. ¿Deberíamos confiar en esa promesa?

No realmente. La CE dijo que no había vigilancia masiva mientras EEUU tenía una ley que lo explicitaba. Lo nuevo es la orden ejecutiva (que el presidente Joe Biden emitió en octubre de 2022 para restringir el acceso a los datos europeos), pero realmente no es nueva, sino una actualización. Hay mejoras, pero también aspectos negativos: ahora también se permite la vigilancia para combatir el cambio climático o crisis sanitarias como el coronavirus. Antes solo se justificaba con el terrorismo y ahora se amplía, así que es interesante como la CE intenta pintar un cuadro en el que todo es mejor. Son palabras diferentes para la misma cosa.

El nuevo marco fue acordado entre Von der Leyen y Biden. ¿Se han ignorado las denuncias de algunos eurodiputados?

Estas decisiones las toma la CE a solas. Debe oir lo que dice el Parlamento, pero no tiene por qué escucharlo. Técnicamente, el parlamento cedió su poder de decisión a la CE, así que no tienen nada que hacer aquí. Participé en muchas de las audiencias y hay pocos eurodiputados que entiendan cuáles son los problemas de verdad, casi nadie ha leído la orden ejecutiva de EEUU ni la ha comparado adecuadamente; están a favor o en contra del acuerdo sin hacer la investigación necesaria para tomar una determinación. Todo el mundo sabe que volverá a ser revocado.

Has descrito la presentación del acuerdo como un acto de "relaciones públicas" de Bruselas. ¿Qué rol ha jugado Washington?

EEUU no se ha movido en absoluto. Básicamente dice: si no eres ciudadano estadounidense no tienes derechos. Y no van a cambiar eso, porque está fundamentalmente arraigado en su cultura.

Aseguras que el pacto se debe a "intereses políticos". ¿Cuáles?

A la semana del inicio de la guerra en Ucrania, EEUU comenzó a utilizarlo como argumento para pedir transferencias de datos a la UE. Vinieron a decir: "Somos amigos y tenemos que demostrar a todo el mundo que estamos cerca, así que es mejor hacerlo ahora". Ese mismo día Biden anunció que habrá gas licuado para Europa. Nadie sabe si eso fue un quid pro quo, pero la suposición no es descabellada. Parece un acuerdo político y no un acuerdo basado en pruebas. Esa es la razón por la que probablemente no vaya a funcionar.

El negocio de las tecnológicas se apoya tanto en ese flujo de datos que Meta incluso amenazó con salir de la UE si no se llegaba a un pacto. ¿Qué poder de presión tiene el sector en Bruselas?

No creo que tengan tanto poder en este caso en particular, la mayoría de la gente odia a las grandes tecnológicas. Lo que hacen habitualmente es operar a través de lobbies de la industria diciendo que un acuerdo es muy importante para las pequeñas y medianas empresas europeas, porque todo el mundo ama a las pymes (risas). Facebook no llama a la puerta de los Estados, paga a un lobby con cientos de miembros para que lo haga.

Volveréis a impugnar el acuerdo. ¿Cuando esperáis que el caso llegue al TJUE?

Hasta que las empresas no firmen el tratado y lo apliquen no tendremos caso que presentar. Probablemente es será en agosto o setiembre. Después podemos ir a los juzgados locales y presentar una demanda para pedir que las empresas frenen sus prácticas porque creemos que son anticonstitucionales. Ese juez tiene dos opciones: enviar el caso directo a la justicia o rechazarlo, lo más probable. En Austria, lo habitual es que lo rechacen hasta la tercera instancia y que después el Tribunal Supremo lo mande al TJUE en Luxemburgo. Así que podría llegar ahí entre finales de este año y la primera mitad de 2024. Otra vía que podría ser más rápida es a través del caso que Facebook tiene pendiente en Irlanda.

La Comisión sabe que el tratado se puede anular, pero creen que eso llevará dos o tres años y entonces Von der Leyen ya no será su presidenta, así que no es su problema.

¿Qué pasará con nuestros datos hasta entonces?

Según los tratados, el TJUE puede suspender de forma preliminar las decisiones de la CE si considera que su daño puede ser superior a su beneficio y que es susceptible de ser anulada. Así, el acuerdo no se aplicaría mientras se revisa el caso. Es muy improbable que eso suceda, quizás entre un 10 y un 20%, pero sería una de las únicas formas de que este ping-pong legal se frene. La CE sabe más o menos que se puede anular, pero creen que esto va a llevar dos o tres años. Entonces Von der Leyen ya no será presidenta, así que tampoco será su problema. Es más o menos lo que pensaron la última vez. El TJUE puede parar este ping-pong legal si declara el acuerdo inadmisible. Es muy improbable que ocurra, pero si vuelven con la misma mierda por tercera vez, por qué no. Desde el punto de vista de la democracia y el Estado de derecho, la posición de Bruselas es problemática porque la justicia siempre será más lenta en tomar decisiones.

También es problemático que el comisario europeo de justicia Didier Reynders, que ha trabajado en el acuerdo, ha acusado a las oenegés como la vuestra de denunciar casos ante el TJUE como "modelo de negocio".

Me sorprendió bastante que el comisario que está a cargo del Estado de Derecho y derechos fundamentales diga esto en general y sobre casos que ha perdido. Hemos pedido que corrija sus declaraciones. Personalmente, me importa una mierda, si quisiese ganar dinero trabajaría en otras cosas, pero si esto se convierte en lo habitual en la UE estaremos haciendo lo mismo que Viktor Orbán en Hungría. Ya es bastante malo escuchar estas palabras en Budapest.