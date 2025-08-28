La gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook demanda a Trump por su intento de cesarla

Lisa Cook, la gobernadora de la Reserva Federal de Estados Unidos cuyo cese anunció Donald Trump el lunes, ha presentado este jueves en un tribunal federal de Washington una demanda contra ese intento de despido, que califica de "ilegal y sin precedentes". Cook acusa al presidente de EEUU de haber violado sus derechos y solicita medidas de emergencia que le permitan seguir en su cargo mientras se resuelve la demanda.

Esa acción en los tribunales de Cook estaba anunciada y abre una batalla legal trascendental. Su resolución será determinante para el futuro del banco central de Estados Unidos, cuya vital independencia Trump lleva meses atacando, con presiones de todo tipo, incluyendo al presidente Jerome Powell. El mandatario busca una rebaja de los tipos de interés para ayudar a una economía que se ve amenazada por su estrategia de guerra comercial con aranceles.

Acusaciones sin demostrar

Trump el lunes justificó el cese de Cook en la carta de despido, que colgó en Truth Social, esgrimiendo acusaciones de que la gobernadora, que fue nombrada por Joe Biden y en 2022 se convirtió en la primera mujer negra en llegar a la junta de la Fed, cometió fraude al solicitar unas hipotecas, listando dos propiedades como si fueran su primera residencia para conseguir condiciones más favorables. La economista, no obstante, no ha sido siquiera imputada, menos condenada por ningún delito.

La demanda presentada por Abbe Lowell, abogado de Cook, no da explicaciones sobre las acusaciones de Trump. Estas se basan en alegaciones que hizo inicialmente Bill Pulte, un aliado del presidente, que dirige la Agencia Federal de Financiación de Vivienda. Pulte ha lanzado acusaciones similares de fraude hipotecario contra otros cargos y políticos que Trump tiene en su punto de mira, como el congresista demócrata Adam Schiff o la fiscal de Nueva York Letitia James.

Con "motivo"

Lowell, en cambio, se centra en una cláusula del estatuto de la Reserva Federal que Trump citó en su carta de cese de Cook. Esa cláusula estipula que el presidente solo puede echar a un miembro de la Fed "con motivo", y este nunca se ha definido legalmente hasta ahora. Trump, además, se arrogó el derecho de determinar que existe causa de despido a su "discreción", algo también sin precedentes.

"La concepción de 'motivo' de Trump no tiene ningún principio que la limite; le permitiría eliminar a cualquier miembro de la junta de la Reserva Federal con quien esté en desacuerdo en política (monetaria) basándose en acusaciones falsas", escribe el abogado.

La demanda subraya también la trascendencia de mantener la independencia de la Reserva Federal, "esencial para una economía estable, ya que los intereses políticos a corto plazo de un presidente a menudo chocan con una política monetaria sólida". "Permitir al presidente que quite a miembros de la junta por desacuerdos políticos haría de la independencia de la junta un espejismo", se lee en la denuncia.

Tras la presentación de la demanda la Casa Blanca ha insistido en su versión de que Trump tiene autoridad para el despido. Kush Desai, un portavoz, ha emitido un comunicado insistiendo en la idea de que Cook fue "acusada con credibilidad de mentir en documentos financieros desde una posición muy delicada de supervisión de instituciones financieras".

El caso podría acabar en el Tribunal Supremo, donde hasta la supermayoría conservadora, que ha reconocido autoridad a Trump para despedir a líderes de otras agencias independientes, expresó en aquella decisión que la Reserva Federal representaba una excepción.

