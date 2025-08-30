Investigación abierta
Asesinado a tiros en Leópolis el expresidente del Parlamento de Ucrania, Andri Parubi
Zelenski ha condenado lo que ha descrito como "un espantoso asesinato" y ha anunciado el comienzo de una investigación
Europa Press
El expresidente del Parlamento de Ucrania y antiguo secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Andri Parubi, ha sido asesinado en Leópolis, en el oeste del país, según ha informado el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.
De momento, el Ministerio del Interior ha informado a la filial ucraniana de la cadena británica BBC que Parubi ha muerto al recibir varios disparos al mediodía, sin dar más detalles.
Zelenski ha condenado lo que ha descrito como un "espantoso asesinato" y ha anunciado el comienzo inmediato de una investigación y de una operación de busca y captura contra los responsables de su muerte.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Antony se queda en Triana: noveno fichaje del Real Betis Balompié
- Activadas opciones B en el Betis ante el bloqueo por Antony
- Multados 7.000 conductores en dos meses con el nuevo sistema de cámaras por invadir los carriles bus
- La operación retorno deja atascos kilométricos en la AP-4 sentido Sevilla
- El Gobierno respalda al lehendakari y pide explicaciones a Andalucía por el envío de menores migrantes a Euskadi
- Hacienda beneficiará con 1.150 euros a las personas que vivan con personas mayores de 65 años
- Estos son los motivos por los que la prensa británica ha escogido Sevilla como la mejor ciudad de Europa: 'Es un microcosmos mágico
- Gigot gana fuerza en el duelo con Diego Carlos para reforzar la defensa del Sevilla