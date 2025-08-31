Israel confirma haber matado al portavoz del brazo armado de Hamás, Abu Obeida

Hay una voz que no tiene rostro, pero que cualquier palestino, hasta cualquier ciudadano árabe, es capaz de reconocer suene donde suene. Pese a su agudeza, el tono siempre es contundente. Bajo la kufiyya roja que protege su cara, con solo una penetrante mirada marrón a la vista, sus facciones cambian con cada palabra pronunciada con firmeza. Con una bandana de las brigadas Al Qassam, el brazo militar de Hamás, sobre la frente y una casaca militar adornada con la bandera palestina y otros emblemas, su retrato de cara desconocida ocupa las paredes de campos de refugiados dentro y fuera de las fronteras de la Palestina histórica. A lo largo de estos 23 meses de conflicto, el conocido como Abu Obeida, el portavoz de las brigadas al Qassam, se ha convertido en un símbolo de Gaza. Este domingo, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha confirmado su asesinato en un ataque israelí del día anterior.

“El portavoz del terrorismo de Hamás, Abu Obeida, fue eliminado en Gaza y enviado a reunirse con todos los liquidadores del eje del mal de Irán, Gaza, Líbano y Yemen en el fondo del infierno”, ha dicho Katz en un mensaje difundido en su cuenta de X. “Pronto, a medida que se intensifique la campaña contra Gaza, se encontrará allí con muchos más de sus compañeros de crímenes: asesinos y violadores de Hamás”, ha añadido, a la vez que felicitaba al Ejército israelí y la agencia de seguridad interna Shin Bet por la “ejecución perfecta”. Después de que medios israelíes publicaran la noticia de su posible asesinato en un ataque al oeste de Ciudad de Gaza este sábado, el Ejército israelí la ha confirmado en un comunicado.

Según las autoridades militares israelíes y el Shin Bet, Abu Obeida era el “rostro de la organización terrorista” y era “uno de los últimos terroristas de alto rango del ala militar de Hamás que quedaban antes del 7 de octubre de 2023”. El Ejército israelí afirma que, durante la última década, el portavoz fue responsable del aparato de propaganda del ala militar de Hamás. En este cargo, supervisó las operaciones de portavocía en brigadas y batallones, coordinó la labor de los medios de comunicación políticos con el ala militar, y fue la figura principal que establecía la política de propaganda. El ala de propaganda “fue responsable de distribuir las atrocidades de la masacre del 7 de octubre utilizando imágenes capturadas por terroristas de Hamás”.

Edificio residencial en Ciudad de Gaza

Las primeras informaciones muestran que Abu Obeida, cuyo nombre real sería Hudayfa Samir Abdallah al Kahlout, según el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, se encontraba en un edificio residencial del barrio de Rimal, en la ciudad de Gaza. Según el comunicado militar, el ataque fue llevado a cabo por un dron de la fuerza aérea y antes del impacto se tomaron medidas para “mitigar el riesgo de dañar a civiles, incluido el uso de municiones precisas, vigilancia aérea e inteligencia adicional”. Sin embargo, las fuentes médicas informaron que cinco personas habían muerto y varias resultaron heridas en el ataque aéreo. Las imágenes llegadas de Gaza muestran un edificio cuyos primer y segundo piso han sido completamente destrozados.

Una fuente palestina ha dicho a Sky News Arabia que la familia de Abu Obeida alquilaba ese apartamento desde hace apenas una semana. Se desconoce si, junto a él, podrían haber muerto varios de sus familiares. Por el momento, Hamás no ha confirmado su asesinato. Este sábado por la noche, en cambio, el grupo palestino ha confirmado la muerte del que era su líder en Gaza, Muhammad Sinwar, tras el asesinato de su hermano mayor, Yehia Sinwar, en octubre del año pasado. El Ejército israelí anunció la muerte del pequeño de los Sinwar en un ataque en mayo, pero, hasta este sábado, Hamás no lo había considerado como uno de sus “mártires”, es decir, uno de sus líderes asesinados por Israel. Tampoco ha dado detalles sobre su muerte ni ninguna declaración concreta en lo que parece un movimiento para distraer la atención sobre el supuesto asesinato de Abu Obeida.

Símbolo de Hamás

El reconocido portavoz militar hizo su primera aparición pública como “el enmascarado” en 2006, cuando anunció el secuestro del soldado israelí Gilad Shalit. Desde entonces, Abu Obeida se ha convertido en todo un símbolo de Gaza y un perfil muy conocido para la opinión pública palestina. Pese a esconder su cara, sus largos comunicados en inglés y árabe le convirtieron en el rostro de Hamás en los medios de comunicación, también a medida que Israel ha ido eliminando al resto de los líderes. Su enorme importancia para el pueblo palestino y la beligerancia de sus discursos lo han hecho blanco de ataques israelíes en repetidas ocasiones.

La brutal ofensiva militar israelí contra Gaza no sólo ataca a miembros de Hamás, sino que la mayoría de sus víctimas son civiles palestinos. Desde esta madrugada, al menos 51 palestinos han sido asesinados. Entre los cuales, hay varios niños. La sangrienta campaña para tomar Ciudad de Gaza ha provocado la huída forzada de centenares de palestinos más del norte de la mayor urbe palestina, donde hay alrededor de un millón de personas. Israel ha matado al menos a 63.459 personas y herido a 160.256 en su guerra contra Gaza, según el Ministerio de Sanidad gazatí.