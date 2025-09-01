Los talibanes vetan a las mujeres en los exámenes de selectividad

El Ministerio talibán para la Educación Superior ha ordenado a las universidades públicas y privadas de Afganistán que prohíban a las estudiantes el acceso a la prueba de la selectividad de este año, según un comunicado recogido este sábado por la cadena Tolo News. Los talibanes anuncian medidas legales contra cualquier institución que se niegue a adoptar esta decisión de cara a la celebración de las pruebas, a finales del mes que viene.

Esta nueva orden amplía la restricción inicial de las autoridades talibanes, anunciada en diciembre, por la que prohíbe terminantemente el acceso de las mujeres a la educación superior universitaria hasta nuevo aviso. La decisión granjeó una oleada de críticas internacionales al movimiento fundamentalista.

Desde que los talibán regresaron al poder en agosto de 2021, Afganistán se ha convertido en el único país del mundo que niega la educación a las mujeres. Los talibanes aducen que la decisión se ciñe a los principios tradicionales de la ley islámica.

Inicialmente, los talibán prohibieron que las adolescentes asistieran a las escuelas secundarias. Luego tomaron las primeras medias para impedir que las mujeres cursen educación universitaria. Además, desautorizaron que trabajen con organizaciones humanitarias, lo que ha paralizado la labor de muchos de estos grupos que emplean a mujeres para comunicarse con las afganas.

La UNESCO dedicó el Día Internacional de la Educación de este año a las niñas y mujeres en Afganistán, a principios de esta semana. El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió a los extremistas que revoquen la prohibición de acceso de las mujeres y niñas afganas a la educación secundaria y superior.