Un terremoto de magnitud 6 deja al menos 812 muertos en Afganistán

Al menos 812 personas han muerto este lunes por la madrugada en un terremoto de seis puntos en la escala de Richter en el este de Afganistán, en la región de Jalalabad, cercana a la capital, Kabul, y la frontera con Pakistán.

En terremoto, además, ha resultado en una cifra de un mínimo de 1.500 heridos, a pesar que estas cifras, se espera, aumentarán durante la jornada: las autoridades talibanas de Afganistán aseguran no haber conseguido llegar a todos los pueblos afectados de la zona, un lugar montañoso y de difícil acceso.

“Tenemos a mucha gente del pueblo enterrada aún bajo los escombros, y no podemos hacer nada hasta que lleguen los equipos de rescate”, ha dicho un residente del pueblo de Mazar Dara, en el distrito de Kunar, a la televisión afgana ToloNews. Este distrito ha sido el más afectado por el seísmo, que también se ha hecho notar en la vecina Pakistán.

El gobierno talibán afgano —que llegó al poder tras la desbandada del ejecutivo anterior, apoyado por Occidente, hace cuatro años— asegura haber hecho al menos 40 vuelos de evacuación en helicóptero desde Kunar, de donde han sido evacuadas más de 400 personas.

“Ningún gobierno extranjero nos ha contactado para darnos su apoyo tanto en ayuda humanitaria como en equipos de rescate”, ha asegurado uno de los portavoces del Ministerio de Exteriores afgano.

El gobierno de los talibanes, a pesar de que es reconocido internacionalmente, vive en un aislamiento casi total: desde los últimos años de guerra en el país y sobre todo durante estos primeros cuatro años de gobierno talibán, Afganistán está atrapada en una crisis humanitaria de grandes dimensiones, con más de la mitad de la población bajo el umbral de la hambruna y con la necesidad de recibir ayuda humanitaria para subsistir, según Naciones Unidas.

“Estamos muy entristecidos por el terremoto devastador que ha atizado el este del país y se ha cobrado cientos de vidas, con muchos más heridos. Nuestros equipos están sobre el terreno, entregando asistencia de emergencia y apoyo vital. Nuestros pensamientos son con todas las comunidades afectadas”, ha dicho este lunes la misión especial de la ONU para Afganistán.

"El area del terremoto había sido ya afectada por grandes lluvias en las últimas dos jornadas, así que en la actualidad el riesgo de derrumbes es muy alto. Por esto muchas carreteras y pasos de montaña son impracticables", ha dicho este lunes Kate Carey, miembro de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (UNOCHA, en sus siglas en inglés).

“Todos los recursos disponibles”

“Lamentablemente, el terremoto de esta noche ha causado muertes y daños materiales en algunas de nuestras provincias orientales", ha dicho en redes sociales el portavoz del gobierno de Kabul, Zabihullah Mujahid: ”Los funcionarios locales y los residentes están actualmente involucrados en labores de rescate. Equipos de apoyo del centro y de provincias cercanas también están en camino, y se utilizarán todos los recursos disponibles para salvar vidas”.

Además de su crisis humanitaria, Afganistán vive constantemente bajo la amenaza de desastres naturales, como inundaciones y, sobre todo, terremotos, que afectan sobre todo al este del país centroasiático.

El último de ellos, a parte del de este lunes, ocurrió el año pasado en la región de Hindu Kush, donde las placas tectónicas del subcontinente indio y el continente euroasiático colisionan. Ese terremoto, ocurrido en enero y que duró varios días en distintos seísmos , causó la muerte de cerca de 1.000 personas.