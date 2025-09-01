Tragedia
Un vecino mata a tiros a un niño de 10 años que estaba jugando a picar los timbres de su barrio en Texas
El menor recibió dos tiros en la espalda y ha acabado falleciendo por las heridas
Redacción
La habitual broma entre niños de picar a los timbres de los vecinos y salir corriendo ha acabado en tragedia en Houston. Un menor de 10 años ha muerto este domingo en Texas tras ser disparado mientras jugaban al 'Ding Dong Ditch' en un barrio cercano a su domicilio.
El niño de 10 años recibió dos balas en la espalda mientras huía con sus amigos justo después de tocar el timbre de uno de los vecinos, según ha explicado la policía. Michael Cass, detective de homicidios de Houston ha declarado en Khou que "les disparó a los niños que corrían por la calle" y "desafortunadamente, lamentablemente, uno de ellos recibió el disparo en la espalda".
La investigación está abierta y todavía no se ha declarado a nadie culpable de este homicidio. "Un niño de 10 años aparentemente estaba tocando a las puertas de los vecinos y huyendo cuando alguien aparentemente disparó", ha afirmado Shay Awosiyan, portavoz de la policía en Houston, en ABC News. "Seguimos recabando pruebas y testimonios para esclarecer cómo se desencadenó el tiroteo", ha añadido.
No es el primer caso en el que esta broma termina con muertes en Estados Unidos, ya que en 2023 un hombre también fue condenado por matar a tres adolescentes que tocaron su timbre, a quienes embistió con el coche.
