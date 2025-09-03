Portugal
Al menos tres muertos y una veintena de heridos al descarrilar un funicular en Lisboa
El presidente de Portugal ha expresado sus condolencias a las familias afectadas "por esta tragedia"
Agencias
Según la Policía de Lisboa, en declaraciones recogidas por Diario de Noticias, un mínimo de tres personas han muerto y alrededor de 20 han resultado heridas después de que este miércoles descarrilara el funicular del Elevador de la Gloria, en el centro de la capital de Portugal, Lisboa.
La directora de Protección Civil, Margarida Castro Martins, ha confirmado el balance de heridos en declaraciones a la agencia de noticias Lusa. Además, ha indicado que por el momento hay varias personas atrapadas.
Por su parte, una fuente de los bomberos zapadores de la capital no pudo confirmar que haya tres fallecidos, como han informado algunos medios de comunicación portugueses, y señaló que los datos de que dispone son preliminares.
El accidente ha tenido lugar minutos después de las 18.00 horas (hora local, 17.00 hora peninsular española). Por el momento, se desconocen las causas del suceso. Los Bomberos de Lisboa han enviado ocho vehículos y 34 efectivos al lugar de los hechos.
El Elevador de la Gloria, que tienen capacidad para 43 personas, es muy popular entre los turistas que visitan la ciudad. La última vez que descarriló fue en mayo de 2018, dejando el servicio paralizado durante al menos un mes, pero entonces no hubo heridos.
El Ascensor de Gloria conecta la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, uno de los más visitados de la capital portuguesa.
