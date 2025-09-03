Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Portugal

Al menos tres muertos y una veintena de heridos al descarrilar un funicular en Lisboa

El presidente de Portugal ha expresado sus condolencias a las familias afectadas "por esta tragedia"

LISBOA (PORTUGAL), 03/09/2025.- Al menos una veintena de &quot;víctimas&quot; se registraron este miércoles al descarrilar el Ascensor de Gloria (Elevador de Glória), uno de los principales funiculares turísticos, del centro de Lisboa.

LISBOA (PORTUGAL), 03/09/2025.- Al menos una veintena de "víctimas" se registraron este miércoles al descarrilar el Ascensor de Gloria (Elevador de Glória), uno de los principales funiculares turísticos, del centro de Lisboa. / Laia Mataix / EFE

Agencias

MADRID

Según la Policía de Lisboa, en declaraciones recogidas por Diario de Noticias, un mínimo de tres personas han muerto y alrededor de 20 han resultado heridas después de que este miércoles descarrilara el funicular del Elevador de la Gloria, en el centro de la capital de Portugal, Lisboa.

La directora de Protección Civil, Margarida Castro Martins, ha confirmado el balance de heridos en declaraciones a la agencia de noticias Lusa. Además, ha indicado que por el momento hay varias personas atrapadas.

Por su parte, una fuente de los bomberos zapadores de la capital no pudo confirmar que haya tres fallecidos, como han informado algunos medios de comunicación portugueses, y señaló que los datos de que dispone son preliminares.

El accidente ha tenido lugar minutos después de las 18.00 horas (hora local, 17.00 hora peninsular española). Por el momento, se desconocen las causas del suceso. Los Bomberos de Lisboa han enviado ocho vehículos y 34 efectivos al lugar de los hechos.

El Elevador de la Gloria, que tienen capacidad para 43 personas, es muy popular entre los turistas que visitan la ciudad. La última vez que descarriló fue en mayo de 2018, dejando el servicio paralizado durante al menos un mes, pero entonces no hubo heridos.

El Ascensor de Gloria conecta la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, uno de los más visitados de la capital portuguesa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Una turista visita Sevilla y desmiente uno de sus principales mitos: 'No es para tanto
  2. Betis y Ayuntamiento desatascan el megaproyecto para derribar la grada de Preferencia y transformar el Villamarín
  3. Andalucía ultima los detalles de su sexta gran subasta: 'Serán inmuebles y solares infrautilizados o abandonados
  4. Moreno da otro portazo a la quita de deuda y anuncia que Andalucía dejará de pedir préstamos al Estado
  5. Un piloto se queda sin palabras a su llegada al aeropuerto de Sevilla tras el vuelo 'más bonito de toda mi vida': 'Una locura
  6. La Esperanza de Triana se va de misión: así serán los actos y cultos en las Tres Mil Viviendas
  7. Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 2 de septiembre de 2025
  8. El Ayuntamiento pone a la venta al mejor postor tres parcelas junto a la Alameda para hoteles o viviendas

Bonoloto: Resultado del sorteo de este miércoles 3 de septiembre de 2025

Bonoloto: Resultado del sorteo de este miércoles 3 de septiembre de 2025

Últimos ensayos de Irene Delgado con la ROSS para el estreno de la temporada: "Hay que acercar al público esta música"

Últimos ensayos de Irene Delgado con la ROSS para el estreno de la temporada: "Hay que acercar al público esta música"

Patricia Pardo desmonta al abogado de Daniel Sancho y arremete contra él: "Nos nos tomes por tontos"

Patricia Pardo desmonta al abogado de Daniel Sancho y arremete contra él: "Nos nos tomes por tontos"

Última hora del accidente del Elevador de Glória de Lisboa

Última hora del accidente del Elevador de Glória de Lisboa

Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este miércoles 3 de septiembre de 2025

Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este miércoles 3 de septiembre de 2025

Trump recibe al presidente polaco con un sobrevuelo de cazas sobre la Casa Blanca

Trump recibe al presidente polaco con un sobrevuelo de cazas sobre la Casa Blanca

Así es Judeline, el orgullo andaluz por bandera para inaugurar la nueva edición de Pop Caac

Así es Judeline, el orgullo andaluz por bandera para inaugurar la nueva edición de Pop Caac
Tracking Pixel Contents