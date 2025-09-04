Internacional
Al menos 17 heridos por el accidente de un autobús público en el centro de Londres
El accidente, cuyas causas no han trascendido, ha tenido lugar a las 8.20 horas (una hora más en la España peninsular) en la calle Victoria
EP
Al menos 17 personas han resultado heridas después de que un autobús del sistema público de transporte de Londres se haya salido de la calzada y subido a la acera en las inmediaciones de la estación de metro de Victoria, en el centro de la capital británica, según la Policía.
El accidente, cuyas causas no han trascendido, ha tenido lugar a las 8.20 horas (una hora más en la España peninsular) en la calle Victoria y ha provocado que 15 personas hayan sido trasladadas al hospital, aunque no corre peligro la vida de ninguna de ellas. Entre los heridos figuran varios peatones.
Una responsable policial, Christina Jessah, ha confirmado la apertura de una investigación y ha instado a cualquier posible testigo a que se ponga en contacto con las autoridades, con vistas a recabar por ejemplo imágenes del momento en que se produjo el siniestro.
Las fuerzas de seguridad han establecido un perímetro en la zona que permanecerá bloqueado "varias horas", por lo que han solicitado a la población que busque rutas alternativas.
- Moreno da otro portazo a la quita de deuda y anuncia que Andalucía dejará de pedir préstamos al Estado
- Una turista visita Sevilla y desmiente uno de sus principales mitos: 'No es para tanto
- La Esperanza de Triana se va de misión: así serán los actos y cultos en las Tres Mil Viviendas
- El Ayuntamiento pone a la venta al mejor postor tres parcelas junto a la Alameda para hoteles o viviendas
- Un piloto se queda sin palabras a su llegada al aeropuerto de Sevilla tras el vuelo 'más bonito de toda mi vida': 'Una locura
- Alaska, Rozalén y Camela actúan en Sevilla por menos de diez euros por entrada: regresa el Festival del Patio
- Andalucía ultima los detalles de su sexta gran subasta: 'Serán inmuebles y solares infrautilizados o abandonados
- Dos incendios generan columnas de humo visibles en Sevilla y el Aljarafe