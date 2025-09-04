Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Internacional

Al menos 17 heridos por el accidente de un autobús público en el centro de Londres

El accidente, cuyas causas no han trascendido, ha tenido lugar a las 8.20 horas (una hora más en la España peninsular) en la calle Victoria

Accidente de un autobús en el centro de Londres

Accidente de un autobús en el centro de Londres / James Manning/PA Wire/dpa

EP

MADRID

Al menos 17 personas han resultado heridas después de que un autobús del sistema público de transporte de Londres se haya salido de la calzada y subido a la acera en las inmediaciones de la estación de metro de Victoria, en el centro de la capital británica, según la Policía.

El accidente, cuyas causas no han trascendido, ha tenido lugar a las 8.20 horas (una hora más en la España peninsular) en la calle Victoria y ha provocado que 15 personas hayan sido trasladadas al hospital, aunque no corre peligro la vida de ninguna de ellas. Entre los heridos figuran varios peatones.

Una responsable policial, Christina Jessah, ha confirmado la apertura de una investigación y ha instado a cualquier posible testigo a que se ponga en contacto con las autoridades, con vistas a recabar por ejemplo imágenes del momento en que se produjo el siniestro.

Las fuerzas de seguridad han establecido un perímetro en la zona que permanecerá bloqueado "varias horas", por lo que han solicitado a la población que busque rutas alternativas.

TEMAS

  1. Moreno da otro portazo a la quita de deuda y anuncia que Andalucía dejará de pedir préstamos al Estado
  2. Una turista visita Sevilla y desmiente uno de sus principales mitos: 'No es para tanto
  3. La Esperanza de Triana se va de misión: así serán los actos y cultos en las Tres Mil Viviendas
  4. El Ayuntamiento pone a la venta al mejor postor tres parcelas junto a la Alameda para hoteles o viviendas
  5. Un piloto se queda sin palabras a su llegada al aeropuerto de Sevilla tras el vuelo 'más bonito de toda mi vida': 'Una locura
  6. Alaska, Rozalén y Camela actúan en Sevilla por menos de diez euros por entrada: regresa el Festival del Patio
  7. Andalucía ultima los detalles de su sexta gran subasta: 'Serán inmuebles y solares infrautilizados o abandonados
  8. Dos incendios generan columnas de humo visibles en Sevilla y el Aljarafe

Vídeo | Continúa la polémica con el montaje de los toldos de la avenida de la Constitución

Vídeo | Continúa la polémica con el montaje de los toldos de la avenida de la Constitución

El sector del lobby en España celebra que el Gobierno acelere la tramitación de la ley que regulará su actividad

El sector del lobby en España celebra que el Gobierno acelere la tramitación de la ley que regulará su actividad

La asesora de Begoña Gómez pide a la Audiencia de Madrid que frene su imputación por malversación

La asesora de Begoña Gómez pide a la Audiencia de Madrid que frene su imputación por malversación

Renfe pondrá 108 autobuses para cubrir los trenes Sevilla-Málaga durante las obras de Adif del 12 al 14 de septiembre

Renfe pondrá 108 autobuses para cubrir los trenes Sevilla-Málaga durante las obras de Adif del 12 al 14 de septiembre

Armani, el rey que no abdicó

Armani, el rey que no abdicó

Captan un impresionante "volnado" durante la erupción del volcán Kīlauea en Hawái

Captan un impresionante "volnado" durante la erupción del volcán Kīlauea en Hawái

Conor McGregor pide ayuda a sus seguidores para aspirar a la presidencia de Irlanda

Conor McGregor pide ayuda a sus seguidores para aspirar a la presidencia de Irlanda

El Ayuntamiento de Sevilla subirá las tarifas deportivas del IMD: hasta 60 euros por una pista de fútbol 11

El Ayuntamiento de Sevilla subirá las tarifas deportivas del IMD: hasta 60 euros por una pista de fútbol 11
Tracking Pixel Contents