La policía turca ataca la sede del principal partido de la oposición a Erdogan

La policía turca, desde este domingo por la madrugada, ha rodeado, sitiado y atacado la sede del principal partido de la oposición turca, el Partido Republicado del Pueblo (CHP), en Estambul, después de que la justicia turca decretase la semana pasada la expulsión de su actual líder provincial, Özgür Çelik, y la imposición de un interventor, Gürsel Tekin, muy criticado por miembros de su propio partido.

Desde la detención de Ekrem Imamoglu, alcalde de Estambul y candidato del CHP a la presidencia de Turquía, el partido ha sido objeto de decenas de investigaciones, casos y vistas judiciales, en una ola de presión y ataques por parte de la justicia turca y del gobierno de Recep Tayyip Erdogan contra el principal partido de la oposición que, en intención de voto, se sitúa por encima de la formación de Erdogan, el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, en sus siglas en turco). La justicia y el gobierno acusan al CHP de corrupción, actos mafiosos y fraude. La oposición, por su parte, asegura que el ejecutivo de Erdogan busca destruir al CHP para crear una oposición “dócil y sistémica”, tal y como hizo el presidente ruso, Vladímir Putin, hace una década en Rusia.

“El interior del edificio se está llenando de gas por todas partes. Llamo al jefe de policía de Estambul, que pare esto. Están lanzando gas lacrimógeno a todo el interior del edificio. Hay una crueldad terrible aquí. Y hay ancianos. Estamos intentando protegerlos. Porque la policía llegó corriendo por detrás e inmediatamente metió a todos en el edificio, y se produjo un terrible ataque con gas lacrimógeno. Tenemos heridos dentro, sangre en el suelo”, ha declarado a la televisión turca HalkTV, Suat Özçagdas, miembro de la directiva del CHP.

Tensión ante la sede del partido opositor turco en Estambul tras la destitución de la cúpula / EFE

Sin noticias

Al mismo tiempo del inicio de los ataques y bloqueo policial contra el principal partido de la oposición, además, el gobierno turco ha bloqueado por completo el acceso a las redes sociales de X, YouTube, Instagram y TikTok, y ha limitado enormemente el servicio de mensajería de WhatsApp y la conexión a internet en Estambul.

Incluso el director del Consejo Superior de Radiotelevisión turca, Ebubekir Sahin, ha asegurado —a través de la bloqueada X—, que las televisiones que muestren imágenes de las protestas y emitan los llamamientos de los líderes del CHP a las calles se podrían enfrentar a multas, cierres temporales y totales. Este verano una televisión opositora ya fue obligada a cerrar durante 10 días por su cobertura de las protestas en Turquía esta primavera.

La presión judicial y policial contra el CHP en Estambul este lunes, así, es vista como una antesala de lo que podría ocurrirle el lunes de la semana que viene al partido: el 15 de setiembre la justicia turca podría decretar —como se rumorea en la prensa— la expulsión del actual líder de la oposición, Özgür Özel, y la imposición de otro interventor no en la dirección provincial del partido en Estambul sino en la dirección nacional del CHP.

