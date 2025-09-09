CRISIS POLÍTICA
Macron elige a su ministro de Defensa, Sébastien Lecornu, como primer ministro de Francia
Una de las claves de su promoción habría sido su cercanía con el presidente francés, que quería haberlo nombrado en Matignon (sede de la jefatura del Gobierno) ya el pasado diciembre
EFE
El presidente francés, Emmmanuel Macron, nombró este martes a Sébastien Lecornu, de 39 años y ministro de Defensa hasta hoy, como nuevo primer ministro francés, según informó el Elíseo.
Macron le ha encomendado "la tarea de consultar a las fuerzas políticas representadas en el Parlamento con vistas a la aprobación de un presupuesto nacional y la construcción de los acuerdos esenciales para las decisiones que se tomen en los próximos meses", precisó la Presidencia francesa en un comunicado.
Una de las claves de la promoción de Lecornu habría sido su cercanía con Macron, que quería haberlo nombrado en Matignon (sede de la jefatura del Gobierno) ya el pasado diciembre, en detrimento del centrista François Bayrou, quien presentó hoy su dimisión tras perder la víspera de forma aplastante una moción de confianza.
- El Guadalquivir que será a partir de 2026: un nuevo paisaje de oficinas, zonas verdes, viviendas y un hotel de lujo
- Sale a la venta una nueva promoción de 40 viviendas en el área metropolitana de Sevilla desde 144.000 euros
- Andalucía activa la alarma frente a la gripe aviar tras detectar focos en una granja, parques urbanos y en Doñana
- Sevilla contará con nuevos puentes sobre el río Guadalquivir 15 años después y superará la decena
- Día grande de la Divina Pastora de Cantillana: horario, recorrido de la procesión y dónde ver por televisión
- Educación busca 1.500 profesores para cubrir las vacantes de los colegios andaluces antes del inicio del curso
- De edificio residencial a apartamentos: luz verde de Urbanismo a otro proyecto turístico junto al Altozano en Triana
- Detienen en Sevilla a los presuntos autores del doble asesinato de Carmona