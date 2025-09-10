Charlie Kirk, figura clave de la ultraderecha en EEUU, recibe un disparo en una conferencia en una universidad de Utah

Charlie Kirk, una de las figuras más importantes en el mundo de la ultraderecha de Estados Unidos, ha recibido este miércoles un disparo cuando ofrecía una conferencia en la universidad estatal Utah Valley University.

Kirk, de 31 años, es fundador de Turning Points USA, una organización que ha sido vital en los últimos años para inyectar energía en el movimiento ultraconservador, especialmente entre los jóvenes, y para la movilización de votantes..

Kirk ha recibido un único disparo, según muestran las imágenes que circulan en redes sociales.

Según ha contado un testigo en la cadena Fox News, este se ha producido cuando Kirk llevaba media hora del acto en el campus, que se celebraba bajo una carpa al aire libre, y conforme se disponía a contestar una pregunta sobre tiroteos cometidos por personas transgénero.

A la hora de escribir estas líneas no hay información oficial sobre el estado de Kirk. Fox News ha dicho citando fuentes policiales que el autor del disparo ha sido detenido.

El presidente Donald Trump ha reaccionado inmediatamente pidiendo oraciones por Kirk en un mensaje en Truth Social, donde ha definido al activista como "un gran tipo de los pies a la cabeza. ¡Que dios lo bendiga!", ha escrito.

El ataque sacude a un país donde, conforme se ha exacerbado la polarización, ha ido creciendo el porcentaje de estadounidenses, de todas las ideologías, que han defendido el recurso a la violencia. El año pasado, antes de las elecciones, hubo sondeos que mostraron que hasta uno de cada cinco adultos creían que habría que recurrir a la violencia para que el país recupere la dirección correcta.

El disparo a Kirk promete incrementar esas tensiones, algo de lo que son conscientes los demócratas, que se han lanzado a redes sociales a condenar el ataque y la violencia política.

Lo ha hecho, por ejemplo, el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, uno de los más críticos con Trump durante este segundo mandato. "El ataque contra Charlie Kirk es repugnante, vil e inadmisible. En EEUU debemos rechazar la violencia política en TODAS sus formas", ha escrito en X.

También Pete Buttitieg, el exsecertario de Transporte que suena como candidato presidencial demócrata en 2028, ha escrito que "la violencia política debe ser rechazada siempre y totalmente".

Noticia de última hora. Será ampliada en breve.