Trump asegura que EEUU ya ha atacado tres embarcaciones venezolanas en el Caribe

El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este martes que las fuerzas militares de Estados Unidos desplegadas en el mar Caribe atacaron un tercer barco que presuntamente llevaba drogas hacia Estados Unidos. El anuncio está separado apenas 24 horas de otro de las mismas características. El pasado lunes, el magnate republicano habló de una intercepción desde el aire que provocó la muerte de tres personas. El 2 de septiembre había tenido lugar el primer hundimiento con el fallecimiento de 11 tripulantes. Trump volvió a relacionar a esas embarcaciones con Venezuela y lanzó una nueva advertencia a Nicolás Maduro: "Lo diré sin rodeos. Dejen de enviar al Tren de Aragua hacia Estados Unidos. Dejen de enviar drogas a Estados Unidos". Los ataques, sostuvo, comienzan a tener su efecto en aguas caribeñas porque "ni siquiera" circulan barcos de pesca. "Nadie quiere salir a faenar. La novedad surgió de una conversación informal con la prensa, antes de subirse a su helicóptero: " en realidad fueron tres barcos, no dos, pero ustedes vieron dos".

Caracas sostiene que Washington busca crear las condiciones para una incursión militar bajo la narrativa de una amenaza "narcoterrorista" y que el Tren de Aragua, una banda formada en las cárceles y que luego ha cruzado las fronteras, ha sido desarticulada dentro del país. Maduro afirmó por su parte este lunes que las comunicaciones con Estados Unidos están "deshechas" y que Venezuela está ahora "más preparada" si tocara una "lucha armada". El Palacio de Miraflores recordó que, de acuerdo con Naciones Unidas, solo el 5% del tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos pasa por Venezuela. Ese argumento fue desechado por el secretario de Estado, Marco Rubio. "No me importa lo que diga la ONU", dijo.

Presencia militar

La militarización del Caribe, donde Estados Unidos tiene ocho buques de guerra, acompañados desde Puerto Rico de drones armados MQ-9 Reaper y aviones de combate F-35, ha encendido las señales de alarma en el Palacio de Miraflores con una intensidad que no se compara con episodios precedentes. El Gobierno de Caracas ha convocado al alistamiento en las milicias. Las personas que se incorporan adquieren un compromiso con las Fuerzas Armadas, la seguridad y defensa, cuyo incumplimiento puede ser objeto de sanciones. La oposición, en particular la liderada por la derechista María Corina Machado, la principal aliada de Washington, llama a la desobediencia frente autoridades que carecen de legitimidad política.

Los hundimientos en aguas internacionales de las embarcaciones procedentes de Venezuela provocan mientras tanto una llamada de atención creciente relacionada con el incumplimiento de las normativas que rigen el tráfico marítimo. "Trump está normalizando lo que yo considero un ataque ilegal", dijo días atrás a 'The New York Times' el contralmirante Donald J. Guter, juez auditor general retirado de la Marina entre 2000 y 2002. "La Administración Trump no ha ofrecido una teoría jurídica detallada sobre por qué es legal", recordó la publicación, que en estos momentos enfrenta un pleito con el multimillonario. Los tres hechos se presentan como las primeras derivaciones de la orden secreta que Trump firmó en julio en la que ordenaba al Pentágono comenzar a utilizar la fuerza militar contra bandas calificadas de "narcoterroristas" y cárteles de la droga latinoamericanos.

Colombia en la mira

La preocupación regional crece. "Así lleven cocaína, matar con un misil a tres pasajeros de una lancha desarmada y no blindada es un asesinato", dijo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, al comentar el segundo hundimiento. "El Gobierno de Estados Unidos está asesinando gente latinoamericana en su propia tierra, porque es mar territorial, no tienen el derecho". El malestar de Petro se conecta directamente con el presente colombiano. Washington decidió retirarle la "certificación" a ese país como cooperante de Estados Unidos porque "no ha conseguido cumplir sus obligaciones para el control de drogas". Una ley de 1986 habilita a la Casa Blanca a detectar cada año dónde se originan los flujos de estupefacientes que llegan territorio estadounidense. La "certificación" es un comprobante de colaboración bilateral.

"Estados Unidos nos 'descertifica' después de decenas de muertes de policías, soldados, gente del común, tratando de impedir que les llegue la cocaína", comentó Petro. Washington ha emitido, no obstante, "una exención para que la cooperación crítica, incluyendo en antinarcóticos, continúe". La trama de estos premios y castigos es política. Petro, recordó Marco Rubio, "no ha sido un buen aliado" y "actúa de manera errática". Las cosas "pueden cambiar" si son "más cooperativos". Uno de los reproches que el secretario de Estado norteamericano repite tiene que ver con la postura que Colombia manifiesta sobre las acciones militares de EEUU en el mar Caribe.

