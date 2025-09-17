Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oriente Próximo

El ministro de Finanzas de Israel dice que está negociando con EEUU el reparto de Gaza

El ultraderechista ha declarado que "la demolición, la primera etapa de la renovación de la ciudad, ya está hecha"

El ministro de Finanzas de Israel, el ultraderechista Bezalel Smotrich.

El ministro de Finanzas de Israel, el ultraderechista Bezalel Smotrich. / Ilia Yefimovich/dpa

EP

Jerusalén

El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, ha afirmado este miércoles que la Franja de Gaza representa un potencial "boom" inmobiliario y que está negociando con la Administración de Donald Trump cómo repartir el enclave palestino tras la ofensiva militar israelí, que ha dejado más de 65.000 muertos en menos de dos años.

El ultraderechista ha declarado que "la demolición, la primera etapa de la renovación de la ciudad, ya está hecha". "Ahora tenemos que construir", ha planteado, antes de agregar que la oportunidad "se amortiza sola". "Hay un plan de negocios, elaborado por profesionales de aquí, que está en el escritorio de Trump", ha asegurado.

En este sentido, ha considerado que han "pagado mucho dinero por esta guerra": "Ahora tenemos que ver cómo dividimos el terreno en porcentajes", ha dicho durante una conferencia del sector inmobiliario en la ciudad de Tel Aviv recogida por el diario 'The Times of Israel'.

La ofensiva israelí contra la Franja, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha más de 65.000 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.

