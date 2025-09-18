Visita de Trump
Starmer afirma que Reino Unido y EEUU han renovado la relación especial para una nueva era
El presidente de EEUU asegura que una de sus pocas diferencias con el primer ministro británico es el reconocimiento de Palestina
EFE
El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo este jueves que el Reino Unido y Estados Unidos han "renovado la relación especial para una nueva era", ya que además de socios en defensa y económicos lo son ahora en tecnología.
Starmer intervino al inicio de una rueda de prensa en su residencia campestre de Chequers (sureste de Inglaterra) junto al presidente estadounidense, Donald Trump, que hoy concluye una visita de Estado de dos días al Reino Unido.
El presidente de EEUU consideró, por su parte, que una de "las pocas diferencias" que mantiene con el primer ministro británico es la apuesta de este último por un eventual reconocimiento de Palestina.
Trump, que fue agasajado el miércoles por el rey Carlos III, firmó este jueves en Chequers un acuerdo de tecnología con el Gobierno británico, mientras que empresas estadounidenses comprometieron inversiones en el Reino Unido por un récord de 150.000 millones de libras (unos 173.000 millones de euros).
