El 'caso Brigitte', cuando el machismo y la desinformación se convierten en arma política

“No es el que difama, sino el difamado el que debe probar que hubo difamación”. Bajo esta premisa jurídica, y tras denunciar a la ‘youtuber’ Candace Owens por calumnias tránsfobas, Brigitte Macron deberá probar ante un tribunal estadounidense que es mujer.

Parece todo sacado de una serie de Netflix, pero lejos de la realidad, así lo confirmó el abogado de los Macron durante una entrevista para el podcast, Fame Under Fire, de la cadena británica BBC. El abogado Clare detalló que la pareja presentará pruebas científicas y fotográficas para que esta historia, que lleva años perturbando a la mujer del presidente y a su familia, acabe cuanto antes. "Estamos dispuestos a demostrar en general y en particular que lo que dice sobre Brigitte Macron es falso", afirmó Tom Clare.

Durante este juicio, los Macron solicitarán una indemnización ejemplar, que se determinará en el juicio, para disuadir a quienes intenten cometer de nuevo este tipo de difamaciones. Sin embargo, este paso ha suscitado un gran debate sobre si la pareja se arriesga a hacerle el juego a la conspiranoica estadounidense que genera millones de dólares al año en virales y programas de televisión.

"Les pedimos fotos. ¿Pueden mostrarnos fotos de usted criando a sus supuestos hijos?", insistía Candace Owens en uno de sus videos de Youtube que acumula millones de visualizaciones. Hasta la fecha, se habían publicado algunas fotografías de Brigitte embarazada, pero desde el lado de la conspiración, siempre se había cuestionado su veracidad, a pesar del parecido físico entre las hijas y la madre. Un bulo que con los años se había alimentado del silencio de la víctima pero los Macron han decidido dar un paso hacia adelante y ponerlo en manos de los tribunales de Estados Unidos.

En este caso desde el Palacio del Elíseo insisten en que no se trata de un simple bulo, ni de un debate sobre pronombres. Tampoco de una historia mal contada sobre una posible transición de género o una discusión sobre la definición de la palabra “mujer”. La mentira de que Brigitte no nació siendo Brigitte ha sido el arma perfecta para atacar al presidente Emmanuel Macron, quien ha reconocido en varias ocasiones que "le afecta", y que la estrambótica historia ya ha ido demasiado lejos.

Los que alimentan esta teoría ya han sido bautizados como “Brigitólogos”, y llevan años acosando a la mujer del presidente, incluso algunos han dejado sus trabajos para dedicarse a tiempo completo a investigar “la verdad detrás de Brigitte”, quien supuestamente sería su hermano fallecido Jean-Michel Trogneux. Aunque la ‘fake new’ alcanzó su clímax cuando la influencer estadounidense Candice Owens decidió hacer de la historia de Brigitte una serie documental.

Durante la emisión de la docuserie, Owens recibió una carta del Palacio del Elíseo, donde se le advertía que si continuaba calumniando a la pareja presidencial se tomarían acciones legales. Ahora, la influencer se enfrenta a un juicio por difamación contra los Macron, que sus propios abogados ya han desestimado, argumentando que el caso fue presentado en el Estado de Delaware y no en Tennessee, donde reside. Esto supondría una carga financiera para la joven al tener que desplazarse hasta Delaware para el proceso.

“'Juventudismo' de género”

“¿Son las mujeres de cierta edad tan poco atractivas que, para casarse con ellas, el marido tiene que ser homosexual y la mujer un hombre?”, se pregunta la periodista británica del The Daily Telegraph, Eleanor Mills.

Algunas asociaciones feministas ya han denunciado en varias ocasiones que detrás de estos bulos virales se esconden oscuros machismos. El primero: el edadismo. Desde que se conoció la historia de amor entre el presidente y Brigitte son muchos los que han utilizado la premisa de la edad para atacar a la pareja; desde acusar a la primera dama de pedofilia, hasta afirmar que Emmanuel es homosexual y que su mujer en realidad es un hombre.

Todo porque la pareja lleva 25 años de diferencia, pero especialmente, porque es Brigitte la que supera a Emmanuel en edad. “Nadie comenta la relación de Brad Pitt, de 62 años, e Ines de Ramón, de 32 años, pero sí que estamos aquí dándole bola constantemente a la relación de estos dos”, crítica Andreina, editora de una conocida radio francesa.

El segundo aspecto que esconden estos ataques es el físico. Durante la serie documental ‘Becoming Brigitte’, la youtuber estadounidense analizaba cada aspecto físico de la mujer de Macron, creando historias de cosas tan insignificantes como “su falta de armonía facial” o cómo la primera dama francesa utilizaba constantemente fulares para tapar su garganta. Signo de querer esconder una marcada nuez de Adán.

Al final, Candice demuestra que con poco y muchas mentiras repetidas mil veces, la historia acaba convirtiéndose en una verdad para muchos.

¿Quién hay realmente detrás de este bulo?

Aunque en un principio parezca que este bulo nace de un grupúsculo de locos aburridos, alimentado por varios influencers con hambre de fama, detrás del affaire de Brigitte hay alguien más que Candice Owens.

Según datos publicados por la herramienta de monitoreo Brandwatch, muchos de estos mensajes divulgados en redes sociales, principalmente en Francia, Estados Unidos y Rusia, provienen de un ejército de cuentas falsas.

"De las 100 cuentas que más compartieron esta historia, encontramos algunas que no existían antes, creadas para esta operación, y que publican mensajes entre 500 y 600 veces, lo cual no es en absoluto un comportamiento humano", señala para Radio France el periodista experto en 'fake news' Thomas Huchon, quien lo ve como prueba de una "operación para desestabilizar una democracia".

