EEUU
Un juez desestima por "inapropiada" la demanda de Trump contra The New York Times
EFE
MIAMI
Un juez federal en Florida desestimó este viernes la demanda por difamación de 15.000 millones de dólares presentada por el Gobierno de Donald Trump contra el diario The New York Times.
El magistrado Steven D. Merryday, del Tribunal de Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, calificó la demanda de 85 páginas como "decididamente impropia e inadmisible", según los documentos judiciales a los que tuvo acceso EFE. Detalló que no cumple con los requisitos federales de claridad y concisión establecidos.
La demanda acusaba al periódico de difamación y calumnia a gran escala, alegando que artículos y un libro publicados en 2024 perjudicaron la imagen de Trump y su candidatura presidencial.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una 'especie de lengua de frío' llega a Andalucía con bajadas de hasta 11 grados en los termómetros y lluvias
- Emvisesa busca comprador para 20 VPO de Cruz del Campo que siguen libres 6 meses después de salir a la venta
- Tres personas se enfrentan a 8 años de cárcel tras pagar 110 euros en taxis y comidas con billetes falsos en Sevilla
- Avisos este viernes en Andalucía por una masa de aire subtropical con tres provincias afectadas
- El asesinato de una anciana en Las Cabezas da un nuevo giro: dos detenidos nueve meses después del crimen
- Un turista de Nueva York visita Andalucía y no puede creer la belleza de una de sus ciudades: 'Es la más subestimada de España
- Una promotora levantará dos edificios con 186 viviendas en San Jerónimo junto a la Agencia Espacial Española
- Cupón diario de la ONCE: Resultado del sorteo de este jueves 18 de septiembre de 2025