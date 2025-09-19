Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

MODERNIZACIÓN DEL EJÉRCITO

Kim Jong-un supervisa nuevos drones suicida y apuesta por la implementación de la IA

Corea del Norte ya había probado vehículos aéreos no tripulados del estilo en agosto y noviembre de 2024 y a finales de marzo de este año

Kim Jong-un supervisa nuevos drones suicida y apuesta por la implementación de la IA

Kim Jong-un supervisa nuevos drones suicida y apuesta por la implementación de la IA / EFE

EFE

Seul

El líder norcoreano, Kim Jong-un, ha supervisado pruebas de drones estratégicos y tácticos, y ha llamado implementar la inteligencia artificial (IA) en la modernización del Ejército, en otra muestra del desarrollo armamentístico de Pionyang en paralelo a los ejercicios conjuntos entre Seúl y Washington.

Kim acudió el jueves al Complejo de Tecnología Aeronáutica No Tripulada, en una ubicación no desvelada, según informó este viernes el medio estatal KCNA, donde presenció el desempeño de vehículos de vigilancia no tripulados y de drones de ataque de la serie Kumsong, cuya existencia se menciona por primera vez en medios oficiales.

El líder norcoreano dijo durante la visita que en la guerra moderna, donde los equipos no tripulados amplían cada vez más su alcance y se han convertido en un activo militar clave, resulta una tarea prioritaria para la modernización de las fuerzas armadas norcoreanas desarrollar la tecnología central de estos sistemas, así como la aplicación de IA y el avance de la capacidad operativa.

Las fotos publicadas hoy por la KCNA muestran aparentes drones suicidas impactando objetivos en un simulacro.

Corea del Norte ya había probado vehículos aéreos no tripulados del estilo en agosto y noviembre de 2024 y a finales de marzo de este año. En la prueba previa dijo que ya contenían tecnología de IA.

El anuncio coincide con el cierre hoy del ejercicio conjunto Iron Mace entre Corea del Sur y Estados Unidos, centrado en coordinar armas convencionales surcoreanas con las capacidades nucleares estadounidenses.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Tres personas se enfrentan a 8 años de cárcel tras pagar 110 euros en taxis y comidas con billetes falsos en Sevilla
  2. Una 'especie de lengua de frío' llega a Andalucía con bajadas de hasta 11 grados en los termómetros y lluvias
  3. La Fiscal jefa de Andalucía sobre los casos de corrupción que 'han alcanzado' al Gobierno: 'Socavan nuestra convivencia
  4. El asesinato de una anciana en Las Cabezas da un nuevo giro: dos detenidos nueve meses después del crimen
  5. Una promotora levantará dos edificios con 186 viviendas en San Jerónimo junto a la Agencia Espacial Española
  6. Miles de viviendas turísticas excluidas de las plataformas por el Ministerio seguirán dadas de alta en el registro andaluz
  7. El Gobierno descarta vender el centro comercial Plaza de Armas y busca 'operadores de nivel' para los locales vacíos
  8. Un turista de Nueva York visita Andalucía y no puede creer la belleza de una de sus ciudades: 'Es la más subestimada de España

Kim Jong-un supervisa nuevos drones suicida y apuesta por la implementación de la IA

Kim Jong-un supervisa nuevos drones suicida y apuesta por la implementación de la IA

¿Por qué Sevilla ha inspirado tantas óperas? La ciudad que vio nacer el mito de Carmen y Don Juan estrena festival

¿Por qué Sevilla ha inspirado tantas óperas? La ciudad que vio nacer el mito de Carmen y Don Juan estrena festival

El aumento de palomas muertas preocupa a vecinos de Sevilla Este: "Me encontré hasta siete en un día"

El aumento de palomas muertas preocupa a vecinos de Sevilla Este: "Me encontré hasta siete en un día"

Emvisesa busca comprador para 20 VPO de Cruz del Campo que siguen libres 6 meses después de salir a la venta

Emvisesa busca comprador para 20 VPO de Cruz del Campo que siguen libres 6 meses después de salir a la venta

Un hombre intenta matar a su compañero de piso en Sevilla con un cuchillo de cocina: le dio 5 puñaladas en la cabeza

Un hombre intenta matar a su compañero de piso en Sevilla con un cuchillo de cocina: le dio 5 puñaladas en la cabeza

Casi 20.000 familias vulnerables andaluzas acumulan varios meses sin las tarjetas monedero para alimentos

Casi 20.000 familias vulnerables andaluzas acumulan varios meses sin las tarjetas monedero para alimentos
Tracking Pixel Contents